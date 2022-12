L’amante di Lady Chatterly è un film di genere drammatico, con atmosfere molto romantiche e toccanti. Una produzione della Gran Bretagna, del 2022, con la regia di Laure de Clermont-Tonnerre.

L’amante di Lady Chatterly: regia e location del film

Netflix è pronto a proporre un film dal titolo L’amante di Lady Chatterley. Si tratta di una pellicola di genere drammatico, con una forte atmosfera romantica. Una produzione della Gran Bretagna, realizzato nel 2022, della durata di due ore e sei minuti. La regia del film è di Laure de Clermont-Tonnerre e i protagonisti principali sono Connie Reid e Oliver Mellors, interpretati rispettivamente da Emma Corrin e Jack O’Connell. Nel cast del film è presente anche Matthew Duckett, che interpreta il ruolo di Clifford Chatterley.

Le riprese di questo film drammatico si sono svolte nel Regno Unito, in modo particolare nella città di Londra e nelle zone limitrofe, in tutto il territorio dell’Inghilterra. Si tratta di una produzione della 3000 Pictures, in collaborazione con Blueprint Pictures e Netflix. Il film, a livello internazionale, è conosciuto con il titolo Lady Chatterley’s Lover. Una pellicola che riuscirà a conquistare molti cuori, una storia romantica e toccante, che incanterà tutti i telespettatori e gli appassionati del genere.

L’amante di Lady Chatterley: la trama del film su Netflix

La trama del film vede come protagonista l’affascinante Connie Reid, una donna che sa sempre come infrangere le regole e le tradizioni del suo tempo e sa fare la differenza. Connie, dopo il suo matrimonio con Clifford Chatterley, ottiene lo stesso titolo e gli stessi privilegi del marito. Sembra essere, di conseguenza, destinata ad un’esistenza molto agiata e avrà modo di poter godere di tutti i privilegi dell’alta società. Dopo qualche tempo la storia d’amore tra la donna e Sir Clifford sembra incrinarsi irreparabilmente. L’uomo ha partecipato alla prima guerra mondiale e, come reduce, torna in patria gravemente ferito, ma soprattutto molto bisognoso di conforto e di costante aiuto. Questa nuova situazione colpisce Connie, che molto presto si rende conto di non essere disposta a sacrificare tutta la sua giovinezza per diventare la badante di suo marito. Per questo inizia a sentirsi in trappola, in una vita alla quale non è abituata e dalla quale ha intenzione di fuggire il prima possibile. Come riuscirò Lady Chatterley ad uscire da questa prigione? Il titolo suggerisce che nella sua vita potrebbe entrare un’altra persona, che potrebbe migliorare o peggiorare la sua vita.

L’amante di Lady Chatterley: il cast completo del film

Il cast del film L’amante di Lady Chatterley, che potrete vedere su Netflix, e i rispettivi personaggi interpretati sono i seguenti: