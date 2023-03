Paola Turani vola alle Maldive con la famiglia. Dopo gli impegni legati alla Settimana della moda di Milano prima e di Parigi poi, la modella e influencer ha scelto di lasciarsi andare a una vacanza all’insegna dell’acqua azzurra e del totale relax. Appassionata di moda, però, Paola Turani non ha rinunciato allo stile…e che stile!

Paola Turani sfoggia un abito coperto di Swarovski

Innamorata di quei colori e di quell’atmosfera paradisiaca, Paola Turani dal 2018 sognava di fare ritorno alle Maldive e così ha fatto, questa volta in compagnia di tutta la famiglia, piccolo Enea compreso, nato nel 2021 non senza difficoltà. L’influencer, infatti, è arrivata nel luogo incantato insieme al piccolo di casa e al marito Riccardo Serpellini.

La modella e influencer non ha perso un momento per immortalare la bellezza di quei luoghi e tra uno scatto e l’altro, ha regalato ai suoi followers contenuti meravigliosi. Tra i suoi bikini super cool e i suoi outfit mozzafiato, c’è un abito in particolare che ha catturato l’attenzione di tantissime persone. Si tratta di un vestito blu mare indossato proprio in spiaggia, letteralmente cosparso di cristalli, in grado di creare giochi di luce e di preziosità impossibili da non notare.

L’abito in questione è firmato Dan More (Daniele Morena), un marchio molto gettonato tra le varie celebrità. Pensate che il designer ha vestito anche Rihanna, Lady Gaga, Miley Cyrus, Katy Perry, Alicia Keys e anche Cher. Nomi non completamente casuali, no?

L’abito di Dan More di Paola Turani alle Maldive: qual è il modello e quale il prezzo?

Il modello scelto da Paola Turani è l’Aqua crystals draped dress e il nome, fondamentalmente, ne descrive la fattezza. Si tratta di un modello con scollo drappeggiato a U su fronte e sul retro della schiena, mentre a lato porta una semplice zip in metallo. Il tessuto del vestito è una maglia in metallo argento cosparsa di Swarovski color azzurro; tonalità che riprende i colori dell’acqua meravigliosa delle Maldive.

Il taglio è asimmetrico e sul lato più lungo porta uno spacco profondo molto sensuale.

Il prezzo dell’abito Crystal di Dan More è pari a 1600 €, proprio come dichiara il sito ufficiale del brand.

Paola Turani si è lasciata immortalare in una passeggiata rilassante super femminile in spiaggia, con addosso la splendida creazione di cristalli. Abito azzurro, capelli sciolti bagnati lasciati scivolare sulla schiena e labbra rosso fuoco particolarmente sensuali. Paola Turani non è sicuramente passata inosservata, tant’è che lei stessa ha scherzato su Instagram con una caption ironica: «Ci vediamo in spiaggia, metti qualcosa di semplice e comodo che facciamo una passeggiata….» ha scritto sotto il video che la ritrae scintillante ed elegantissima con l’abito Dan More.

La vacanza alle Maldive si sta rivelando per lei un momento unico e prezioso, non solo per la cascata di Swarovski indossati in spiaggia. Sono per lei momenti d’amore all’insegna della famiglia e del legame che lei stessa desidera vivere a pieno senza lasciare da parte nulla. Alle Maldive, del resto, è impossibile non godersi l’attimo.