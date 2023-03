Il kimono è un indumento tradizionale giapponese. Vediamo, all’interno di questo articolo, alcuni suggerimenti su come indossarlo.

Il kimono: che cos’è?

Il termine kimono letteralmente significa “cosa da indossare” ed è un indumento tradizionale giapponese che risale a circa 1300 anni fa, nonostante all’inizio fosse parecchio diverso dalla versione attuale. Quando non viene indossato il kimono presenta una forma a T ed è formato da diversi pezzi tutti a forma rettangolare. Questi pezzi sono tutti ricavati dal medesimo rotolo di stoffa, detto tan, di seta o broccato. Le cuciture, fatte a mano, sono rettilinee, a parte qualche curva sul colletto, e non ci sono bottoni o cerniere. Inoltre, non esistono taglie, per adattarlo alla propria statura viene fatta una piega sulla vita detta ohashori, coperta poi dallObi, la cintura.

Mentre il kimono da uomo presenta un unico stile, il kimono da donna può essere di stili diversi, quelli più formali sono generalmente composti da almeno 12 pezzi. I kimono da donna si differenziano inoltre per colore, tessuto e forma. Insomma è un indumento davvero affascinante.

Il kimono: come si indossa

Il kimono è sicuramente un indumento particolare, oltre a essere un simbolo della cultura giapponese, lo è anche della grazia femminile e dell’armonia e ormai è un abito diffuso in gran parte del mondo. Se anche tu ne possiedi uno o hai intenzione di comprarlo, vediamo insieme qualche suggerimento su come indossare questo meraviglioso capo giapponese: