Scopriamo insieme quali sono le borse più comode e cool dell’autunno inverno 2023/24. Tanti modelli diversi da sfoggiare per essere sempre alla moda, ma non perdere mai la comodità.

Le borse più comode e cool dell’Autunno Inverno 2023/24

L’autunno inverno 2023/24 sarà una stagione piena di novità e di tendenze per quanto riguarda le borse. I designer più famosi hanno già presentato le loro nuove collezioni, puntando su modelli, colori e materiali innovativi, cercando di mettere insieme le tendenze e la moda alla comodità. Ci sono numerosi modelli di borse che sicuramente spopoleranno durante la prossima stagione, tutte molto eleganti, chic, alla moda e anche molto comode.

Tra queste troviamo:

Zaini : sicuramente sono al primo posto per quanto riguarda la comodità e la praticità e saranno sempre più richiesti nei prossimi mesi, in tantissime versioni diverse;

: sicuramente sono al primo posto per quanto riguarda la comodità e la praticità e saranno sempre più richiesti nei prossimi mesi, in tantissime versioni diverse; Borse a spalla : sono sempre molto amate per la loro praticità e sono tornate di moda per essere sfoggiate nella quotidianità;

: sono sempre molto amate per la loro praticità e sono tornate di moda per essere sfoggiate nella quotidianità; Tracolle e messengers : sono perfette per tutti i giorni e al momento troviamo in tendenza soprattutto i modelli rigidi in ecopelle o tela, mentre per quanto riguarda le messenger bag in canvas si sono riconfermate anche per questa stagione;

: sono perfette per tutti i giorni e al momento troviamo in tendenza soprattutto i modelli rigidi in ecopelle o tela, mentre per quanto riguarda le messenger bag in canvas si sono riconfermate anche per questa stagione; Shopping bag : sempre molto alla moda, sia in versione più chic che in versione più casual. Sono davvero molto comode in ogni occasione;

: sempre molto alla moda, sia in versione più chic che in versione più casual. Sono davvero molto comode in ogni occasione; Borse secchiello : sono l’ideale per uno stile più giovanile e sportivo e sono anche molto comode, sia quelle portate a mano che quelle con tracolla;

: sono l’ideale per uno stile più giovanile e sportivo e sono anche molto comode, sia quelle portate a mano che quelle con tracolla; Borse a mano e clutch : un vero e proprio must have, soprattutto le baguette bag dalla forma stretta ed elegante, le borse rotonde e le clutch quadrate o rettangolari;

: un vero e proprio must have, soprattutto le baguette bag dalla forma stretta ed elegante, le borse rotonde e le clutch quadrate o rettangolari; Mini bag: tra gli accessori più amati e richiesti, sicuramente molto comode quando non si desidera portare con sé troppi oggetti e anche molto eleganti.

Borse autunno inverno 2023/24: i colori e i materiali più amati

I colori più amati per le borse autunno inverno 2023/24 vanno dalle tonalità più accese a quelle più tenui. Tra le nuance più in tendenza troviamo il rosso, in tutte le sue sfumature, ma c’è anche un grande ritorno del rosa shocking. Anche il giallo è molto richiesto, così come l’arancione, in tutte le loro sfumature, dalle più accese a quelle pastello. Molto amato anche il marrone, che si conferma un grande classico intramontabile, seguito dal beige e da tutte le varianti del bianco.

Per quanto riguarda i materiali, ce ne sono alcuni che sono particolarmente richiesti. Tra questi troviamo: