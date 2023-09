Quali sono i tailleur giacca e gonna più belli da comprare per l’autunno inverno 2023 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tendenze autunno inverno 2023/24: i tailleur giacca e gonna più belli da comprare

L’estate è quasi giunta al termine, è quindi arrivato il momento di pensare a cosa indossare per l’arrivo delle stagioni più fredde, ovvero l’autunno e l’inverno. Tra i capi must have c’è sicuramente il tailleur giacca e gonna, considerato un completo super elegante e raffinato, molto amato da tantissime donne. Il colore di tendenza sarà il marrone, nelle sue varie sfumature, colore che tra l’altro richiama benissimo la stagione autunnale. Anche il grigio sarà uno dei colori chiave delle prossime stagioni. Solitamente siamo più abituati a vedere l’accoppiata giacca e pantalone, ma quest’anno la protagonista invece sarà la gonna, per un look ancora più femminile e sexy. Vediamo adesso insieme quali sono i tailleur giacca e gonna più belli sa comprare per l’autunno inverno 2023 2024:

Da Pinko: da Pinko potete trovare la mini gonna punto stoffa in tessuto di viscosa stretch lavorato a punto stoffa. Svasata in vita e con un piccolo spacco centrale. Chiusura con zip invisibile. Il prezzo è di 185 euro. Questa gonna potete abbinarla con la giacca doppiopetto punto stoffa, con collo a revers, maniche lunghe, taschino a filetto a sinistra e tasche con patta applicata sui fianchi. Chiusura doppiopetto con bottoni. Il costo è di 495 euro.

Da Pinko: sempre da Pinko potete trovare la gonna longuette Principe di Galles in flanella di misto lana con disegno Principe di Galles di colore grigio. Linea dritta con doppia cintura e spacco laterale. Chiusura con zip invisibile nel centro dietro. Il costo di questa gonna è di 285 euro. Potete abbinarla alla giacca spencer Principe di Galles dal taglio corto in flanella misto lana stretch con disegno Principe di Galles di colore grigio. Collo a revers piccolo, taschino a filetto davanti e maniche lunghe dalla linea svasata. Il costo di questa giacca è di 365 euro.

Da Zara: da Zara potete trovare la mini gonna pantalone asimmetrica a vita alta, con finte tasche a filetto sulla parte anteriore. Chiusura laterale con zip nascosta dalla cintura. Il costo è di 25,95 euro. Potete abbinare questa gonna alla giacca oversize zw collection realizzata in filato misto viscosa. Collo a revers classici e maniche lunghe. Il costo è di 79,95 euro.

Come abbinare i tailleur giacca e gonna

Come abbiamo appena visto il tailleur giacca e gonna sarà l’assoluto protagonista dell’autunno inverno 2023 2024. Elegante e raffinato, questo completo è perfetto non solo per andare in ufficio, ma anche per occasioni importanti, come cene o convention. Ma, come abbinare al meglio questo completo? La scelta degli accessori è davvero molto importante per dare ancora più enfasi al nostro tailleur. A seconda dell’occasione va benissimo abbinato a un paio di sneakers, a un paio di stivaletti, a un paio di mocassini e a un paio di décolleté. Sotto la giacca il consiglio è una maglietta bianca, magari abbinata a una borsa dello stesso colore.