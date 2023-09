Kate Middleton e Meghan Markle: perché hanno litigato di nuovo? Ecco perché non si sopportano, spiegato in un articolo! Se anche voi vi state chiedendo quali siano i motivi che portino le due cognate reali a non andare per niente d’accordo, allora questo è il posto giusto, in cui scoprire le cause.

Kate Middleton e Meghan Markle: perché hanno litigato di nuovo? Ecco perché non si sopportano

Nel libro Spare, scritto di recente dal Principe Harry, sembrerebbero ben spiegati tutti i motivi che porterebbero Kate e Meghan ad odiarsi. Infatti, come cita Harry nel suo libro “Un lucidalabbra, un vestito e il rapporto con Camilla” sembrerebbero essere le motivazioni a monte di tanto astio.

A noi, ad oggi, può sembrare un comportamento sciocco e forse un po’ immaturo. Tuttavia, ogni reazione, deve essere sempre ben contestualizzata.

Il 7 settembre il principe Harry è grande atteso a Londra, per partecipare ai WellChild Awards. La moglie, grande assente al suo fianco, ha scelto di non incontrare la royal family, semplicemente per non doversi inchinare di fronte a Kate. Del resto, fa sapere l’attrice di Suits, lei ha costruita la sua vita, insieme ad Harry, al di fuori della famiglia reale. Ma quali sono i motivi di tanto astio?

Uno degli episodi di screzio maggiore, è collegato alle nozze di Harry e Meghan, quando la ragazza aveva fatto realizzare i vestiti per damigelle e paggetti. Sembrebbe dunque, che Kate abbia fatto notare il disappunto della piccola Charlotte, figlia della duchessa. La bambina sarebbe scoppiata in lacrime a causa dell’abito troppo grande e lungo per lei. Ma, quando Meghan si era proposta di farlo sistemare dalle sarte di corte. Sembra che Kate abbia rifiutato, esigendo un nuovo abito. Questo avrebbe gettato la Markle in una crisi di nervi, aggravata dai preparativi delle imminenti nozze. Kate si sarebbe poi, scusata il giorno dopo, con dei fiori e un biglietto ” So di averti fatta piangere, mi dispiace”.

Tutto risolto, dunque? Ebbene, non sembra essere andata così: dopo pochi giorni, infatti, la stampa avrebbe affermato proprio il contrario: sarebbe stata Meghan ad aver fatto piangere Kate. Ma cosa si cela dietro a questa misteriosa fuga di notizie?

Kate e Meghan, il rapporto con Camilla

Sempre nel libro di Harry, viene spiegato il mistero: sarebbe stata Camilla ad aver parlato con la stampa, e ad aver fornito notizie ed indiscrezioni sulla casa reale, per molti anni! Ma perché lo avrebbe fatto? Ebbene, semplicemente per egoismo: un patto con la stampa, proteggeva Camilla da scoop ed indiscrezioni. E lei, in cambio, forniva fughe di notizie, spesso anche un po’ esagerate, non reali. Camilla puntava al matrimonio con Carlo da molti anni, e in seguito ambiva a diventare regina consorte, come è poi avvenuto.

Kate e Meghan e un lucidalabbra

In un clima già molto teso e sicuramente non più amichevole, sembrerebbe che ad un incontro informale, Meghan avesse chiesto a Kate un lucidalabbra. La duchessa ne sarebbe rimasta assolutamente disgustata. In seguito, certamente, tutti ne avrebbero riso, cercando di alleviare la tensione. Ma a Meghan ed Harry, di certo, il dettaglio non è sfuggito. Nè verrà cancellato dalla loro memoria proverbiale.