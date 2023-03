Forse gli occhi più attenti si ricorderanno di quando Kate Middleton, in occasione dei Sun Military Awards, indossò per la prima volta una delle collane più preziose: la collana di rubini e diamanti abbinata a un paio di orecchini preziosi e a un bracciale reale. Quella fu l’unica volta in cui la Duchessa indossò il gioiello: che fine ha fatto la collana? Ancora il mistero pare essere aperto.

Dov’è finita la collana di rubini e diamanti di Kate Middleton? Il mistero del gioiello reale

Londra, 19 dicembre 2011: al London’s Imperial Museum Kate Middleton si presenta con un abito nero in velluto senza spalline nonostante le fredde temperature e, ovviamente, tutti gli occhi erano puntati su di lei e sulla sua incredibile eleganza. A rendere il look ancora più elegante e ancora più prezioso, c’erano i gioielli. In particolare, ciò che colpì gli occhi dei partecipanti alla serata, fu la collana di rubini e diamanti che Kate Middleton portava al collo. Un vero e proprio tesoro luminoso dal valore inestimabile. Quella, però, fu l’unica volta in cui la Principessa del Galles riuscì a indossare la collana in questione e, ancora oggi, non se ne conosce la motivazione vera. A quanto pare si tratta di un vero e proprio mistero reale e anche a distanza di anni la soluzione non è stata svelata: le indagini e le domande continuano.

La collana di rubini e diamanti: preziosa ed elegante, indossata solo una volta

Il modello della collana di rubini e diamanti indossati in quella sera di dicembre da Kate Middleton racchiude il significato di eleganza. Il disegno della collana è fine ed essenziale. Pensata e realizzata da Mouawad, un brand del Libano di altissima gioielleria, la collana pare essere stato un presente di nozze proprio indirizzato a Kate, ma non si conosce l’identità del donatore/della donatrice.

Il modello, fringe necklace, era a raggiera di diamanti con piccoli fiori dai petali di rubino e un bellissimo diamante centrale. Motivo ripreso anche dal bracciale indossato in abbinamento dalla Principessa del Galles.

Il mistero di quella notte londinese continua a vivere: chissà che fine ha fatto quella collana così preziosa, si chiedono in molti, ma la verità è che forse non lo sapremo mai. Resta la fotografia, diventata storica, di una Kate Middleton elegantissima in quell’abito di velluto nero e con indosso quella collana perfetta, simbolo di un’eleganza preziosa intrisa di mistero.

Kate Middleton regina di stile

Ormai si sa, Kate Middleton è conosciuta anche per il suo spiccato senso di stile e di eleganza. Spesso e volentieri, infatti, la Principessa del Galles si lascia immortalare in mise sia casual-chic, sia elegantemente formali e, in entrambi i casi, riesce sempre a essere impeccabile. Look puliti e lineari, look che lasciano spazio a una personalità sì rigorosa, ma altrettanto dolce e genuina. Elegante al punto giusto quando serve, più sportiva ma comunque raffinata in situazioni di famiglia all’aria aperta. Insomma, Kate Middleton non è solo diamanti e gioielli preziosi, ma non per questo decide di rinunciare allo stile. La classe, del resto, se c’è è sempre presente.