Kate Middleton è ormai considerata un’icona di stile in termini di eleganza e portamento. I suoi outfit sono sempre sotto gli occhi di tutti e sia i suoi fan che i suoi detrattori hanno ormai ben chiaro un concetto: Kate ama i cappotti, specie quelli lunghi e specie quelli verdi.

I suoi cappotti, per importanza, stile e taglio, sono praticamente sempre il pezzo principale dei suoi outfit e spesso sono scambiati per veri e propri vestiti.

Kate Middleton: il suo amore per cappotti e l’ultimo acquisto

Senza ombra di dubbio, Kate Middleton li sfoggia e abbina sempre nel modo giusto. Per quanto riguarda il verde, poi, pare essere davvero il suo colore preferito: lo ha indossato in tantissime occasioni e più di una volta ha sfoggiato proprio cappotti verdi in tonalità e tagli differenti che, c’è da dirlo, le calzano tutti a pennello.

Senza ombra di tutti le sfumature del verde ben si abbinano sia al suo incarnato che al colore dei capelli e sembra che Kate lo sappia bene.

Proprio parlando di cappotti, sembra esserci un nuovo arrivato nell’armadio della principessa. Facciamo riferimento a quello sfoggiato in questi giorni in occasione alla visita al mercato di Kirgate a Leeds, dove ha presenziato in qualità di ambasciatrice della campagna Shaping Us (riguardante lo sviluppo del bambino nei primi anni di età).

Il cappotto è lungo fino alle caviglie, color verde scuro con bottoni neri. Kate lo ha abbinato a un abito in maglia color panna con cinta in vita firmato Victoria Beckham. A completare il look gli stivali in suéde di Gianvito Rossi e la borsa verde in tinta con il cappotto – già vista altre volte – targata Manu Atelier.

Anche il cappotto di cui stiamo parlando ha però un che di familiare per i fan di Kate…

Kate Middleton: brand e prezzo del cappotto verde

Il cappotto verde di Kate Middleton, infatti, è una novità ma ha un precedente: nell’armadio della principessa ce n’è infatti un altro identico ma in rosso, sfoggiato da Kate durante un evento a Londra di qualche tempo fa.

Insomma il modello dalla linea semplice e sinuosa sembra aver davvero conquistato la Middleton, che ha deciso di bissare in verde. Ma chi firma questo cappotto?

Il brand di riferimento, cui Kate Middleton spesso si rivolge, è Alexander McQueen. Potrebbe anche trattarsi di un pezzo personalizzato e non sarebbe il primo realizzato dalla casa di moda per la principessa. A conferma di questo c’è il fatto che sul sito del brand non sembra esserci traccia di questo cappotto nello specifico.

Tuttavia, per farci un’idea del prezzo, possiamo rivolgere l’attenzione a un cappotto molto simile in vendita sullo shop di Alexander McQueen: il taglio è praticamente lo stesso, sebbene appaia leggermente più corto di quello sfoggiato da Kate. Parliamo del cappotto militare doppiopetto da donna in grigio mélange, realizzato al 95% in e al 5% in cachemire.

Il prezzo di questo modello? 4.490 euro. Si potrebbe ipotizzare una cifra simile anche per quello in verde sfoggiato da Kate Middleton, forse più alta a causa delle personalizzazioni!