L’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, ospite di Casa Chi ha raccontato della fine del suo matrimonio con il concorrente del Gf Vip 6, sottolineando come si sia trattata di una storia molto tumultuosa e segnata da diversi tradimenti da parte dell’attore.

Katarina Raniakova su Alex Belli e Delia Duran

“Lui non è un uomo corretto – ha detto la Raniakova – non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva gli sponsor e ha cambiato 5 abiti.

Si piace e vuole vedersi bello e far parlare“.

Katarina Raniakova parla di Alex Belli

Poi sull’abbandono della casa da parte di Belli, la modella ha le idee molto chiare: “Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Sole gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma”.

Alex Belli, le parole dell’ex moglie Katarina Raniakova

Infine Katarina Raniakova ha confermato la relazione tra Alex Belli e Delia Duran sia in realtà contraddistinta da un rapporto aperto. “Sì – ha detto la modella – gira questa voce è verissimo. Con me no, io sono stata sempre fedele con me, non era così. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Ti giuro invece che non era così affatto. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Su Delia e lui gira questa voce – ha concluso – lei stessa l’ha detto comunque, non lo nascondono penso”.