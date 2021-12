Al termine della 27esima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto Alex Belli lasciare la Casa dopo essere stato squalificato, Soleil Sorge ha trovato un bigliettino che le è stato lasciato dall’attore e che l’ha mandata su tutte le furie.

GF Vip, Soleil Sorge infuriata per un bigliettino di Alex Belli: “Aveva premeditato tutto”

Prima di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, pare che Alex Belli avesse organizzato una sorta di caccia al tesoro per la sua “amica speciale” Soleil Sorge. In questo contesto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha potuto leggere una lettera misteriosa e accuratamente nascosta solo alla fine della 27esima puntata trasmessa in diretta del reality show.

Dopo aver letto il contenuto della lettera, tuttavia, la gieffina si è infuriata esclamando: “Se era qui questo biglietto significa che aveva premeditato tutto? Una caccia al tesoro! Il secondo bigliettino dietro la foto di Dayane Mello, addirittura qui che str**o”.

GF Vip, Soleil Sorge infuriata per un bigliettino di Alex Belli: “Una ridicolissima caccia al tesoro”

Nonostante l’impegno dell’attore squalificato dal reality show, la caccia al tesoro creata da Alex Belli si è interrotta al secondo biglietto.

Sul primo biglietto trovato, infatti, era riportato il seguente indovinello: “Dove l’acqua ti bagna, le porte di vetro scorrevoli ti asciugano”.

Sebbene Soleil Sorge, aiutata anche da Biagio D’Anelli, abbia cercato ovunque nella Casa, passando in rassegna le docce, la sauna e la piscina, non è riuscita a trovare il secondo biglietto lasciato da Alex Belli. A questo punto, quindi, la gieffina ha sbottato: “Se aveva qualcosa di sensato poteva dirlo. Questa è una ridicolissima caccia al tesoro che non ho intenzione di fare. Secondo voi dovrei stare a cercare dei bigliettini sparsi per casa di una canzone che aveva scritto? Ma stai bene? Are you ok? Todo bien tio? L’ultimo bigliettino non lo trovo ma non ho voglia di cercarlo, fa niente. Alex lo sapeva. Stamattina mi ha detto: ‘voglio fare un colpo di scena’. Eccolo. Che schifo”.

GF Vip, Soleil Sorge infuriata per un bigliettino di Alex Belli: “Sono stata tradita a livello umano”

In relazione al rapporto tra Delia Duran e Alex Belli e alla squalificazione dell’attore dal GF Vip, inoltre, alla fine della puntata, Soleil Sorge si è sfogata, affermando: “Che andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace essere stata messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto”.