Karina Cascella contro Orietta Berti: a suo dire, il ruolo da opinionista del GF Vip non le si addice per niente.

Karina Cascella ha detto la sua sul GF Vip, soffermandosi soprattutto sulle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Mentre sulla prima non ha avuto nulla da dire, alla seconda ha riservato un giudizio molto severo.

Karina Cascella contro Orietta Berti

Intervistata dal settimanale Mio, Karina Cascella si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Negli ultimi anni, l’ex compagna di Salvatore Angelucci è stata opinionista di parecchie trasmissioni firmate da Barbara D’Urso. Quando Carmelita ha stravolto i suoi format, Karina è rimasta a casa e si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Eppure, il ruolo di opinionista le calzava a pennello e lei stessa vorrebbe tornare a farlo. Proprio in virtù della sua ‘esperienza’, la Cascella ha giudicato il GF Vip, riservando parole poco carine ad Orietta Berti.

Le parole su Orietta Berti

Karina ha dichiarato:

“Dopo il caso di Marco Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani. Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”.

La Cascella sostiene che la Berti non sia una buona spalla per Signorini. Non solo, ha sottolineato che Orietta è “poco incisiva nei suoi interventi“. Insomma, se non ci fosse nessuno se ne accorgerebbe.

Karina Cascella opinionista de La Talpa

Anche se è latitante dalla tv da tempo, Karina tornerebbe volentieri a vestire i panni di opinionista. Possibile che la vedremo a La Talpa? Queste le sue parole in merito: