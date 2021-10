A X Factor tutto è pronto per l’inizio dei Live che partono da giovedì 28 ottobre con la prima puntata, che vede come ospite Carmen Consoli. La band Karakaz fa parte della squadra di Hell Raton: scopriamo chi sono i ragazzi che ne fanno parte e tutto quello che è possibile sapere!

Chi sono i Karakaz

I Karakaz possono essere definiti un progetto musicale e l’artefice della loro nascita è Michele Corvino, che a X Factor si è presentato, appunto, con il supporto di tre musicisti e cioè Luigi, Massimo e Sebastiano.

Michele Corvino ha al suo attivo un passato da solista. Ha iniziato a raccontarsi come musicista davvero in tenera età, dalla sua biografia, infatti, sappiamo che già a soli 8 anni era in grado di suonare la batteria.

Di lui sappiamo che è nato nel 1999 e che è originario della città di Vasto, in provincia di Chieti. Prima della creazione del progetto Karakaz, Michele si è occupato di fare tutto da solo, quindi non solo scrivere e comporre i brani e cantarli, ma anche arrangiarli e, poi, naturalmente, registrarli. Il nome Karakaz della band, scelto sempre da Michele Corvino, è un chiaro riferimento alla città di Caracas. Michele ha deciso di dare questo nome al suo progetto, perché voleva rendere omaggio e ricordare la figura di suo nonno, che, appunto, dall’Abruzzo emigrò a Caracas.

Karakaz, la band di Michele Corvino

I Karakaz sono così composti: alla voce c’è Michele e alla chitarra c’è Massimo, Luigi si occupa del pianoforte, ma anche delle elaborazioni che vengono fatte al computer, Sebastiano, infine, è il batterista.

Della loro vita privata non si conosce moltissimo, pare, infatti, che siano molto riservati al riguardo. Quello che si sa con sicurezza è che per tutti loro la musica è la passione più grande da portare avanti nella vita ed è il linguaggio con cui riescono a esprimersi in modo completo.

I Karakaz hanno un profilo Instagram con circa 9 mila followers e che, sicuramente, aumenteranno con il tempo e durante il loro percorso a X Factor.

Il profilo, in realtà, finora ha fatto essenzialmente riferimento solo a Michele, anche se possiamo immaginare che d’ora in poi ci sarà spazio per il gruppo. Della band, al momento, è stata pubblicata solo una prima foto che li vede ritratti con Michele in primo piano vestito di nero, mentre gli altri tre componenti, Luigi, Sebastiano e Massimo, sono tutti vestiti di bianco.