L’attrice porno Kagney Linn Karter è morta. Aveva solo 36 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lei.

Kagney Linn Karter è morta: chi era l’attrice porno che si è tolta la vita

La pornostar americana Kagney Linn Karter è stata ritrovata senza vita all’interno della sua casa di Cuyahoga, nello Stato dell’Ohio. Secondo quanto riporta TMZ si tratterebbe di suicidio. Kagney aveva 36 anni, essendo nata il 28 marzo del 1987 a Houston, in Texas. La carriera nel settore dell’intrattenimento per adulti è iniziata nel 2008, quando aveva 21 anni. Nel corso degli anni ha girato oltre 600 scene, divenendo così un volto noto nel panorama hard. Fin da subito Kagney ha attirato l’attenzione non solamente per la sua bellezza ma anche per la sua disinvoltura davanti alle telecamere. Nel 2010 ha vinto anche un AVN Award, ovvero un premio come migliore nuova starlet agli Oscar del porno. Nel 2012 invece ha preso parte al documentario della BBC sull’industria del porno, dal titolo “Twilight of the Porn Stars”. Tra le sue passione c’era quella per la pole dance, anzi negli ultimi anni si era ritirata dalle scene proprio per cercare di diventare una insegnate di pole dance. Frequentava infatti uno studio di fitness. Sulla sua piattaforma inoltre sensibilizzava l’opinione pubblica su varie cause sociali e enti di beneficenza. In una nota la famiglia la ricorda così: “aveva un sorriso contagioso e il dono della gentilezza. Era molto umile e amorevole, ha toccato il cuore e l’anima di tante persone, alcune semplicemente con un sorriso o un saluto, altre con parole profonde e consigli. Era a dir poco straordinaria.”

Kagney Linn Karter: i problemi di depressione

Kagney Linn Karter si sarebbe tolta la vita, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Due donne proprietarie dello studio di fitness che Kagney frequentava hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare la madre della donna, Tina, a coprire i costi del funerale. I soldi rimanenti verranno invece donati a una associazione locale di soccorso per animali come, secondo gli amici, Kagney avrebbe voluto. Le due donne, amiche della pornostar, hanno anche rivelato che Kagney non stava bene da diverso tempo, che soffriva di problemi di salute mentale. Ecco le loro parole: “purtroppo, nonostante tutti i suoi impressionanti risultati e talenti, Kagney in questi anni ha dovuto lottare con problemi di salute mentale. Anche nei suoi giorni più bui, tuttavia, si è sempre presentata in studio, sempre pronta a imparare, a contribuire, a migliorarsi in qualsiasi piccolo modo riuscisse a fare. Per quanto si sentisse indubbiamente sola nei confini della sua testa, continuava a sforzarsi di farsi vedere dai suoi amici e dalla comunità che le voleva bene. Ha combattuto le sue battaglie con la stessa tenacia e lo stesso slancio che ha mostrato in ogni altro ambito della sua vita, con tutta la forza possibile.”

