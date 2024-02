Valeria Solarino è la compagna del regista italiana Giovanni Veronese. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Giovanni Veronesi, chi è la moglie Valeria Solarino?

Da circa vent’anni Valeria Solarino è la compagna dell’attore, regista, sceneggiatore e conduttore radiofonico Giovanni Veronesi. Valeria è nata a El Morro De Barcelona, in Venezuela, il 4 novembre del 1979 e ha quindi 44 anni. Suo padre è siciliano mentre sua madre è torinese. Valeria è cresciuta a Torino, che considera infatti la sua città di appartenenza. Dopo il diploma decide di iscriversi alla Facoltà di Filosofia ma, non appena si iscrive al primo corso di teatro capisce qual è davvero la sua strada. Queste le sue parole nel corso di una intervista al settimanale Oggi: “io ho capito presto quale fosse il mio sogno e ho avuto la fortuna di una madre che mi ha incoraggiata. Studiavo filosofia, ma quando a 20 anni ho fatto il mio primo corso di teatro e ho capito che quella era la mia strada, lei mi ha semplicemente detto: ‘fai quello che ti piace’.” Valeria è diventata quindi un’attrice, e non solo di teatro. Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista recitare in diversi film, tra cui: “La felicità non costa niente”, “Manuale d’Amore 2”, “Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso”, “Smetto quando voglio”, “A casa tutti bene” e “Moschettieri del Re – La penultima missione.” Per quanto riguarda la sua vita privata, come detto in precedenza Valeria Solarino è la compagna, da vent’anni, di Giovanni Veronesi. La coppia non ha avuto figli. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 106mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Solarino (@valeriasolarino)

Valeria Solarino e Giovanni Veronesi: 20 anni di amore

Valeria Solarino e Giovanni Veronesi sono una coppia da ormai 20 anni. Sempre nel corso dell’intervista a Oggi del 2022, Valeria ha parlato della sua storia d’amore: “non mi fanno effetto i 20 anni con Giovanni, perché nel nostro stare insieme non c’è alcuna costruzione, è uno stare ‘naturalmente’ insieme, uno starsi accanto. Mi fanno più impressione gli anni di carriera: quelli professionali sono traguardi più difficili.” Nel 2015, in una intervista a Vanity Fair, le è stato chiesto quale fosse il segreto di un rapport duraturo. Ecco cosa ha risposto Valeria: “non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese. Credo nel fatto che ci si riconosca quando si incontra la persona giusta. Il segreto è tutto qui: riconoscere l’uomo o la donna che fa per te. Lo senti: è una specie di colpo di fulmine che però travalica l’aspetto estetico. Si può essere colpiti da un bel ragazzo o una bella ragazza, ma quello che conta poi è l’alchimia che si scatena.” E sul matrimonio: “vorrei che le nostre mani continuassero a unirsi anche da vecchi. Mi piace l’idea, e credo che quello sia l’amore per la vita, l’amore vero. Infatti dico sempre che mi sposerò da anziana. Sono convinta che sarà molto più romantico.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Enula Bareggi? La fidanzata di Leo Gassman

Chi è Jori Delli, la fidanzata di Fred De Palma