Jumpsuit: le tendenze per la cerimonia

il corpetto a contrasto, i pantaloni a palazzo sono alcuni dei modelli di jumpsuit da indossare per la cerimonia in questo periodo.

In occasione di eventi importanti come le cerimonie, dal matrimonio al cocktail party oppure per un evento di lavoro, bisogna indossare il giusto abbigliamento. Tra i vari indumenti, le jumpsuit sono l’ideale proprio per la praticità e comodità del capo. Scopriamo insieme quale indossare e le ultime tendenze che dettano moda.

Jumpsuit

Conosciute anche come tute per le cerimonie, le jumpsuit sono capi indicati per ogni occasione elegante, che sia un matrimonio oppure un battesimo o anche cresima. Il nome fa riferimento alla tuta, ma nel corso degli anni, ha assunto sempre più nuove sfumature.

Sono molto eleganti e, per molte, sono l’alternativa ideale al classico vestito da cerimonia dal momento che risultano essere molto più comode da indossare. Sono molto pratiche e comode, oltre ad adattarsi a ogni momento e occasione. Stanno bene a tutte ed è possibile scegliere tra vari modelli.

Un capo del genere si caratterizza per un pantalone lungo e un corpetto che sono uniti tra di loro. Un connubio che è simbolo di praticità ed eleganza e che può essere indossato da chiunque, a prescindere dal tipo di fisico.

Per la stagione primaverile, sono davvero tanti i modelli disponibili tra cui scegliere. Un capo molto versatile per cui basta avere un po’ di fantasia in modo da abbinare i giusti accessori. Si trova in diverse varianti di tessuto: dalla seta al cotone al lino e, per la primavera, si adatta a maniche corte.

Jumpsuit: le tendenze

Un capo come le jumpsuit, già da già da un paio di tempo, è presente nelle collezioni dei grandi stilisti. I vari brand di lusso l’hanno inserita nelle proprie collezioni e oggi questa tendenza è esplosa. Le tendenze optano anche per pantaloni molto ampi e voluminosi insieme a corpetti a contrasto per giocare con il proprio look.

I modelli proposti sono davvero tanti e ognuno presenta dei dettagli e delle sfumature che aiutano a essere elegante durante la cerimonia. Si trovano modelli molto ampi per quanto riguarda il pantalone con svolazzi e indicati soprattutto per fisici longilinei da indossare con delle calzature dal tacco sottile per completare così il proprio look.

È possibile trovare anche modelli di jam suite per un fisico curvy con pantalone crop che sfiora la caviglia dando così un senso di verticalità punto in questo caso si consiglia di optare per un modello a vita alta in modo da delineare meglio la silhouette.

È un capo che non conosce stagione e, infatti, per la primavera estate si può optare per tonalità che vanno dal classico nero passando per colori pastello come il rosa oppure il verde o ancora il blu. Per una cerimonia di sera si consigliano colori scuri, mentre nel caso di un’occasione da giorno vanno benissimo i colori pastello.

Jumpsuit su Amazon

Sono un capo disponibile in vari colori e prezzi da non perdere disponibili sul sito di Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli. La classifica presenta i tre modelli più eleganti di jumpsuit scelti tra i più rappresentativi e indossati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun modello.

1)Minetom donne elegante collo a V

Un modello di jumpsuit dalla gamba larga con pantalone ampio a palazzo, a tinta unita e ideale per un cocktail. In poliestere, senza maniche e il tessuto è molto morbido. Adatto per uno stile alla moda e in vari colori.

2)Yassiglia tuta elegante da donna

Molto elegante dallo scollo a V in pizzo aperta sul retro e dalla gamba larga del pantalone. Un tessuto comodo da indossare e traspirante. Senza maniche e lascia la schiena scoperta. Un modello nei colori bianco e nero.

3)Yingke tuta da donna jumpsuit

Una tuta che lascia le spalle scoperte dal pantalone molto largo e ampio in tessuto traspirante e morbido. In poliestere, confortevole. Molto elegante, dal design a vita alta. Disponibile nei colori nera, bianca, verde scuro, blu e rosso.

Insieme alle jumpsuit per cerimonia, si abbinano i modelli migliori di scarpe estive da indossare in occasioni eleganti.