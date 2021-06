Con l’estate arriva anche il momento di fare il cambio stagione per fare posto nell’armadio a vestiti più leggeri. Ovviamente ci si deve dimenticare di rinnovare anche la selezione della scarpiera con nuovi modelli di tendenza. Ma se non si vuole pesare troppo sul portafoglio, la scelta diventa inevitabilmente più difficile.

Abbiamo quindi selezionato per voi alcuni brand di scarpe estive low cost che uniscono prezzi ragionevoli e qualità.

Scarpe estive low cost: i modelli di tendenza

Fare il cambio scarpe può essere una spesa non indifferente, ma anche per quanto riguarda le scarpe estive, la moda è ormai alla portata di tutti con le sue versioni low cost. Dai sandali passe partout a quelli gioiello, dalle espadrillas alle zeppe. Scopriamo insieme quali sono i modelli più carini e a basso costo, tra le tendenze per l’estate 2021.

Scarpe estive low cost: le espadrillas

Le espadrillas in tessuto e iuta sono le scarpe estive per eccellenza. Nate come calzature per i contadini diffuse prevalentemente in Spagna, hanno letteralmente conquistato la moda degli anni ’80. Eccole tornare in una versione più moderna e femminile.

Il brand low cost Stradivarius propone un modello di espadrillas che sembra proprio essere un connubio tra tendenze del passato che ritornano. Con i lacci alla caviglia, come le calzature prevalentemente femminili degli anni ’80 e con la punta quadrata, ritornata di moda dagli anni ’90.

Disponibili con lacci in tessuto blu e bianco o blu e beige al costo di 29,99 euro.

Se invece sei indecisa su che modello di espadrillas acquistare, Primadonna ne propone tantissimi, tra cui le intramontabili con zeppa. Anche per quanto riguarda i colori la gamma sembra essere davvero molto ampia. Non vi resta che scegliere il vostro paio preferito! Prezzo? 49,99 euro.

Scarpe estive low cost: i sandali bassi

Non esiste estate senza sandali. Perfetti per completare i nostri outfit a prescindere dall’occasione, si trovano semplici flat oppure gioiello. Tranquilli, anche in questo caso i modelli low cost non mancano e accontentano davvero i gusti di tutti.

I sandali di Mango sono perfetti per chi ama seguire le tenenze ma non vuole rinunciare alla comodità. Bassi, a fasce trapuntate, sono disponibili in nero, beige e denim. Siamo sicuri che, una volta indossati, non vorrete più toglierli. Anche il prezzo sembra una garanzia: 49,99 euro.

È proprio il caso di dire “poca spesa massima resa” con i bellissimi sandali gioiello di Miss Globo. Eccoli dorati e con vistosi brillantini che circondano il piede dalla punta alla caviglia. La meraviglia è soprattutto nel prezzo, i piedi potranno brillare per la modica cifra di 29, 99 euro.

Scarpe estive low cost: le ciabattine

Tra le tendenze per l’estate 2021 ci sono sicuramente loro, le ciabattine. Molto fini, coloratissime, imbottite oppure con vistose fibbie e soprattutto comode tanto per un aperitivo quanto per un giro in centro all’insegna dello shopping. Ecco le versioni low cost di alcuni brand.

Le ciabattine di Miss Globo sono ultra moderne con la punta quadrata, ormai must di questa stagione e con una vistosa catena che va ad impreziosirle sulla parte superiore. Sono disponibili in tantissimi colori al modico prezzo di 34,90 euro, se l’obiettivo è quello di farsi notare, sono la scelta giusta.

Zara invece tra la sua vasta scelta di ciabattine ne ha alcune che si discostano dalle tendenze della stagione estiva 2021. Quelle che vi proponiamo qui sono disponibili in rosa, oro e verde pastello. Anche queste perfette davvero per ogni occasione, con il particolare nodo come dettaglio sulla parte superiore. Il prezzo è 25,95 euro. Se vi piace distinguervi, queste potrebbero fare al caso vostro.

Scarpe estive low cost: i sandali con tacco

Tra le calzature che non possono assolutamente mancare nella nostra scarpiera per l’estate, ci sono sicuramente i sandali con tacco. Semplici, con strass e di ogni altezza. Ne presentiamo un paio che possono accontentare sia le più modaiole sia le “minimal addicted”.

I sandali con tacco di Primadonna per esempio, sono in microfibra, e richiamano le tendenze con la punta quadrata e la catena dorata come decorazione. Disponibli in color celeste, cognac e anche nero, al prezzo di 59,99 euro, sono le calzature perfette per chi vuole essere sempre alla moda.

Anche Stradivarius non si lascia sfuggire le tendenze e propone la sua versione di sandalo con tacco e punta quadrata, ma in una veste decisamente meno impegnativa. La fascetta davanti è imbottita e per questo comodissima, i colori disponibili sono il nero e il beige per il prezzo davvero conveniente di 19,99 euro.