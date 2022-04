Dagli esordi al successo, passando per la depressione: tutto sull’attrice statunitense Judy Garland.

Judy Garland: chi era

Se vuoi la celebrità, devi pagare un prezzo e io certo l’ho pagato. Devi saper ridere di tutto, soprattutto di te stessa. Io rido sempre di me. Devo essere una persona molto divertente con cui vivere.

Questa frase, pronunciata dall’attrice Judy Garland, riassume in poche righe la vita di una donna che ha esordito da giovanissima nello spettacolo e che ne ha sentito il peso.

L’attrice Judy Garland, nome d’arte di Frances Ethel Gumm, è nata a Grand Rapids, negli Stati Uniti d’America, il 10 giugno 1922, figlia di due attori di teatro. Già da piccola quindi la futura attrice bazzicava i palchi insieme alla famiglia.

I suoi primi ruoli nel mondo del cinema sono nell’ambito dei musical, infatti è proprio in questo genere che la Garland sfonda a soli diciassette anni. Nel 1939 infatti veste i panni di Dorothy, protagonista del musical Il mago di Oz: l’attrice raggiunge un successo inaspettato e mondiale anche grazie alle sue doti da cantante. Indimenticabile infatti la colonna sonora Over the rainbow.

La carriera della Garland continua sulla scia del successo nei film musicali, recitando anche al fianco del ballerino Fred Astaire in Ti amavo senza saperlo del 1948.

Famosissimo anche il film È nata una stella del 1954, per il quale ottiene una nomination all’Oscar e la vittoria del Golden Globe.

L’attrice soffriva di depressione ed è morta nel 1969, alla giovane età di quarantasette anni, a causa di un’overdose accidentale di barbiturici. Riguardo la sua malattia psichica, la Garland aveva dichiarato durante un’intervista:

Ognuno ha dei problemi. Voglio solo quello che vogliono tutti, una famiglia, essere felice, ma per me è più difficile.

Judy Garland: il film

Nel dicembre del 2019 è uscito nelle sale cinematografiche italiane il film biografico Judy, che riguarda l’ultima parte della vita dell’attrice statunitense. A vestire i panni della Garland è l’attrice Renée Zellweger, che ha affermato:

Ho imparato molte cose da Judy Garland: il coraggio, la tenacia, la necessità di andare avanti. Ogni volta che impersoni qualcuno porti con te sempre qualcosa a fine giornata, ma con Judy ho trovato la mia voce.

Infatti le canzoni del film sono cantate realmente dall’attrice, che ha scoperto sul set le sue doti canore.

Vita privata

Judy Garland ha vissuto ben cinque matrimoni. Il primo, quello con David Rose, venne celebrato quando lei era appena diciottenne e durerà pochissimo. Le seconde nozze furono invece quelle con il regista Vincente Minnelli, dal quale ebbe sua figlia Liza, diventata cantante e attrice. Terzo matrimonio viene celebrato tra la Garland e Sidney Luft, che finì nel 1965. Lo stesso anno l’attrice si unisce in quarte nozze con Mark Herron. L’ultimo marito è stato invece Mickey Deans, con il quale si unì in matrimonio nel 1969, anno della sua morte.