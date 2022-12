Un grave lutto ha colpito il noto chef Joe Bastianich, che nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un post in cui annuncia di aver perso un caro amico. Ecco tutti i dettagli.

Nella serata di venerdì 30 dicembre 2022 è venuto a mancare un caro amico dello chef Joe Bastianich, si tratta di DjVojetto, l’annuncio è stato dato nella pagina Instagram ufficiale proprio di DjVojetto attraverso una storia, ecco cosa è stato dichiarato:

Nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, Joe Bastianich ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale un post con una dedica speciale per l’amico DjVojetto, che è venuto a mancare soltanto poche ore fa. Ecco cos’ha scritto Bastianich:

“Ciao my friend DjVojetto,

Rest in peace. Il dolore è grande ma spero ora tu sia in posto migliore.

Eri un modello per me è mi hai insegnato tanto… Anche come gestire la sofferenza con un sorriso. Nei momenti difficili pensare a tutto quello che stavi passando mi ha dato la forza per rialzarmi.

Non ti sei mai arreso. Mancherai”.