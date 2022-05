Dopo la sua seconda avventura all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha deciso di dire basta ai reality show e ha confessato alcuni retroscena sul suo passato e sui suoi problemi di droga.

Jeremias Rodriguez: i problemi con la droga

Dopo tre esperienze nei reality show, Jeremias Rodriguez ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di dire addio per sempre al mondo dei reality e infine ha raccontato a Verissimo del periodo buio – durato quasi due anni – in cui avrebbe avuto problemi di droga. A salvarlo, a suo dire, sarebbe stata la fidanzata Deborah Togni, con cui sogna al più presto di sposarsi.

“Questo è stato il terzo e ultimo reality, sono davvero sicuro.

Ho accettato di non essere tagliato per questo lavoro. Perché alla fine è un lavoro come altri e bisogna esserci portati e io non lo sono e l’ho capito. Non faccio parte di questo, lascio il palcoscenico a Belen e Cecilia, ma è sempre stato loro non ho voluto rubare niente”, ha dichiarato il fratello minore delle due showgirl, e ancora: “Dopo l’ultima isola sono sparito per due anni per sistemare dei problemi che avevo, ho avuto il coraggio per farlo.

Ora che le ho sistemate non ho più paura di ‘peccare’ più chiaro di così non posso dirlo”.

L’amore per Deborah Togni

Jeremias Rodriguez ha confessato che a cambiarlo e a dargli una spinta per migliorare sarebbe stata la fidanzata Deborah Togni:

“Deborah è stata la mia salvezza e anche per quello sono riuscito a stare meglio. Lei mi ha fatto capire che non dovevo cambiare per piacerle. Non c’è cosa più bella di un essere umano che ti accetta anche quando tu ti fai schifo”, ha rivelato.