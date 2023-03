Jennifer Lopez, la collana con dedica a Ben Affleck: prezioso pegno d’amore

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che ha fatto e fa sognare i fan di tutto il mondo, procede a gonfie vele. La cantante indossa sempre una collana con dedica a suo marito, come un romantico pegno d’amore.

La collana di Jennifer Lopez con dedica a Ben Affleck



Recentemente si è parlato molto di una presunta crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati dopo un ritorno di fiamma che ha fatto letteralmente impazzire i fan, e le cose sembrano andare per il meglio, al di là dei rumors spesso non veritieri. JLo e Ben Affleck stanno vivendo un vero e proprio sogno d’amore, una vera favola e non potrebbero essere più felici. Dopo aver mostrato il loro tatuaggio di coppia, il simbolo dell’infinito con i loro nomi per lei e due frecce che si intrecciano tra le loro iniziali per lui, Jennifer Lopez ha svelato un nuovo dolcissimo pegno d’amore che sembrerebbe portare sempre con sé, come un amuleto speciale, pieno d’amore. Stiamo parlando di una collana d’oro, molto preziosa, con tre letterine appese che formano il nome di Ben e un piccolo cuoricino come pendente. L’occasione in cui ha mostrato la catenina è stata un video post doccia, che dimostra quanto la cantante tenga a questo gioiello, al punto di indossarlo sempre, in qualsiasi situazione, senza toglierlo mai.

La cantante si è mostrata avvolta da un accappatoio bianco, con i capelli arrotolati nell’asciugamano, per mostrare la sua routine di bellezza. Mentre sponsorizza i prodotti che usa per la skincare, i fan hanno notato la preziosa collanina che brilla molto più di qualsiasi altra cosa, compresa la pelle della popstar. Moltissimi utenti hanno notato questo dolcissimo dettaglio e hanno commentato il suo video ponendo l’attenzione sulla collana. La pioggia di like ricevuta dagli utenti non era tanto per i prodotti beauty consigliati dalla cantante, ma più che altro da quella bellissima e romantica dedica che Jennifer Lopez ha voluto fare al marito. Un pegno d’amore che porta sempre con sé, anche sotto la doccia, e che rende il loro sogno romantico ancora più prezioso e degno di una bellissima favola.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck



Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno celebrato il loro matrimonio con una meravigliosa cerimonia (doppia) nel 2022. Dal loro ritorno di fiamma, nel 2021, a 20 anni esatti dal loro primo incontro sul set di Gigli, in cui hanno letteralmente perso la testa l’uno per l’altra, la coppia sembra essere più affiatata e innamorata che mai. Le doppie nozze si sono celebrate la scorsa estate con una cerimonia a Las Vegas, il 16 luglio, e una in Georgia, il 20 agosto, che è durata tre giorni. Poche settimane fa, inoltre, hanno formalizzato l’acquisto della loro nuova casa in California, una lussuosa villa da 34,5 milioni di dollari a Pacific Palisades, con sei camere da letto, dodici bagni, due cucine, molti ambienti living, una dependance per gli amici e un incantevole angolo spa immerso nel verde. Tutti dettagli che non possono fare altro che smentire ogni voce su una presunta crisi.