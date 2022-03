Classe 1969, Jennifer Lopez in quanto bellezza e grinta non ha assolutamente nulla da invidiare ad una qualsiasi 20enne. Superati i 50 anni, l’iconica JLo mostra ancora orgogliosa il proprio fisico tonico e ben proporzionato e il segreto, al contrario di quanto si possa pensare, non è un improbabile elisir di bellezza che noi comuni mortali possiamo solo sognare.

Non c’è trucco e non c’è inganno. Poprio come la sua collega Victoria Beckham che è solita allenarsi due ore al giorno 6 giorni su 7 infatti, anche Jennifer Lopez sembra essere una sostenitrice dell’allenamento intenso e costante. Ecco allora in cosa consiste quello pensato per la nostra “Jenny from the Block”.

Tutto quello che sappiamo sull’allenamento di Jennifer Lopez

Il segreto per avere il fisico di Jennifer Lopez? Nulla di inarrivabile e il chirurgo, c’entra relativamente poco (sempre se c’entra).

Si tratta più semplicemente di esercizio fisico unito ad una buona dose di costanza, elemento sicuramente indispensabile se si vogliono ottenere ottimi risultati nel minor tempo possibile, ma certamente non l’unico.

A rivelarlo è stato proprio David Kirsch, il personal trainer della pop star al cinema con “Marry Me” che ha confezionato sessioni di allenamento su misura della cantante e attrice da poco tornata a fare coppia fissa con Ben Affleck (anche lui uscito con “Deep Water” il nuovo film per Prime Video), per la gioia dei fan più nostalgici della coppia.

Ecco allora tutti i segreti che siamo riusciti a carpire sul “miracoloso” allenamento della Lopez.

Il segreto di JLo per mantenersi in forma

Jennifer Lopez utilizza il proprio profilo Instagram non solo per condividere tutto ciò che riguarda la sua carriera, tra scatti professionali e le varie promozioni, ma anche per mostrare ai propri follower alcuni piccoli estratti della sua vita di tutti i giorni. È proprio attraverso questo social network infatti, che la Lopez ha condiviso parte del suo allenamento quotidiano, per la precisione quello del mercoledì.

Il workout pensato dal suo personal trainer comprende tra le altre cose, anche una dozzina di curl per i bicipiti, una ventina di sit-up inversi. Non manca anche l’utilizzo di attezzi, per esempio i manubri, e i suoi sono anche rigorosamente brandizzati “JLo”.

Una vita disciplinata

Come in tutte le cose, per riuscire al meglio anche nell’obiettivo di mantenersi in forma più a lungo, ci vuole disciplina e pare che Jennifer Lopez applichi questo principio in ogni campo della sua vita. Dalla dieta, rigorosamente sana, alla gestione dello stress, che se non controllato può influire negativamente anche sulla forma fisica.

Il personal trainer di Jennifer Lopez ha anche dichiarato di aver introdotto nella routine della pop star una sorta di device per la misurazione della qualità del sonno. Si tratta dell’Oura Ring, un anello in titanio che serve per monitorare i parametri vitali mentre si sta dormendo. Per tornare alla domanda iniziale dell’articolo quindi, se ve lo state ancora chiedendo, il segreto di bellezza di Jennifer Lopez, si può riassumere in tre parole: costanza, disciplina ed equilibrio. Provare per credere!