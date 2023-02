Jenna Ortega è la nuova brand ambassador di Adidas

Dopo il successo di Mercoledì, la serie-tv Netflix diretta da Tim Burton, Jenna Ortega continua a conquistare il mondo. È proprio lei la nuova brand ambassador di Adidas, dimostrandosi ancora una volta una grandissima icona di stile.

Jenna Ortega è il nuovo volto di Adidas

L’abbiamo vista in abiti di alta moda dallo stile gotico, ha indossato scarpe vintage divenute tendenza in un paio di giorni, è stata la protagonista di uno stile dark ma estremamente fashion: Jenna Ortega ha conquistato il mondo con i suoi look da Mercoledì Addams.

Ormai abituati e abituate a vederla vestire i panni dell’adolescente più dark dell’accademia, ora Jenna Ortega è diventata ora l’icona più sportiva di sempre.

È infatti proprio lei a vestire i panni della nuova brand ambassador di Adidas, il noto brand tedesco di sportswear.

Molte persone si staranno chiedendo il motivo di tale scelta, ma in realtà la questione è molto semplice. Oltre al grande successo dell’attrice, oggettivamente reale, Jenna Ortega è una grande appassionata di sport, dal calcio allo yoga, può essere considerata la personalità più adatta a rappresentare le nuove generazioni che si affacciano al mondo e allo sport insieme.

La mia passione per Adidas risale a tanti anni fa. Ha sempre avuto un ruolo importante nello sport, nella musica e nella cultura e continua a essere un innovatore in molti modi. Gran parte del mio guardaroba è composto dalle iconiche tre strisce, quindi sono onorata di entrare a fare parte di questa famiglia e di essere il volto della sua nuovissima etichetta, che non vedo l’ora di svelare.

Così ha commentato Ortega in riferimento alla sua partecipazione come brand ambassador di Adidas, che a sua volta ha dichiarato:

Siamo costantemente alla ricerca di modi per spingerci oltre i confini sia nello sport, sia nella cultura, motivo per cui è così emozionante annunciare che Jenna Ortega si è unita a noi.

Una sorpresa enorme e una grandissima emozione: si tratta infatti del primo nuovo marchio del brand di sportswear dopo ben 50 anni. La nuova label si affiancherà alle già presenti adidas Performance e adidas Originals. Il nuovo progetto è stato pensato per offrire capi confortevoli ispirati al mondo dello sport con lo scopo di migliorare gli outfit di tutti i giorni fondendo tecnologia e stile in contemporanea.

Personalità forte e libera di esprimere se stessa senza alcun tipo di timore, Jenna Ortega si è rivelata la scelta perfetta per la nuova label creata da Adidas, al momento ancora top secret. Online si possono trovare alcune fotografie della campagna All That You Are, in cui Ortega si mostra fiera mentre indossa con estrema disinvoltura e versatilità alcuni dei pezzi della nuova collezione. Il design è iconico ed essenziale, i colori sono originali, immancabili le strisce e il tipico tessuto tecnico del brand: la nuova label Adidas conquisterà tutti gli amanti dello sport, e non solo.

Quando sarà lanciata la nuova collezione Adidas?

La nuova collezione All That You Are sarà lanciata il 9 febbraio 2023 online e negli store adidas.