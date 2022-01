Tutti, tra appassionati di sport e non, sanno ormai chi è Novak Djokovic. Un po’ per la sua fama, meritatissima, di tennista numero uno al mondo e un po’ purtroppo, anche per le recenti polemiche che lo hanno coinvolto e che lo hanno portato ad essere allontanato dagli Australian Open, il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam, che si tiene ogni anno a Melbourne, a causa della sua scelta no-vax.

Accanto a lui, praticamente da sempre, la moglie Jelena Ristic. Scopriamo di più su chi è la donna che fa coppia fissa con il tennista serbo, da ormai tanti anni.

Chi è Jelena Djokovic

Non abbiamo molte informazioni su quella che è stata l’infanzia della donna infanzia e sulla sua famiglia di origine. Sappiamo però che Jelena Djokovic, in origine Ristic, è nata il 17 giugno 1986 sotto il segno dei Gemelli, a Belgrado, in Serbia.

Qualcosa in più si sa riguardo al suo percorso scolastico. Dopo essersi diplomata in un istituto della sua città natale, Jelena si è trasferita a Milano per continuare a studiare all’Università Bocconi.

Percorso scolastico condiviso, per un breve periodo di tempo, proprio con Novak, che al tempo era il suo fidanzato. I due infatti, dopo essersi incontrati al liceo, si sono fidanzati a soli 18 anni.

La storia d’amore con Novak

Le strade della coppia si sono separate proprio durante il periodo dell’università, quando Jelena si è trasferita in Italia e Novak è volato in Germania per frequentare un’accademia di tennis. In un’intervista, Jelena ha descritto la loro storia d’amore come un film in cui lei aveva la parte dell’umile studentessa e lui di un appassionato giocatore di tennis squattrinato.

Terminati gli studi comunque Jelena ha deciso di seguire il tennista in giro per il mondo. Jelena e Novak si sono sposati nel 2014 e dal loro amore sono poi nati due bambini: Stefan, il primogenito nato nell’ottobre dello stesso anno delle nozze e Tara, nata invece tre anni dopo.

Cosa fa oggi

Oggi Jelena Djokovic è impegnata nella supervisione e nella progettazione della Novak Djokovic Foundation, fondazione benefica che aiuta i bambini poveri di tutto il mondo donando la speranza di un futuro migliore.

Ma non solo, Jelena Djokovic è anche la direttrice dell’Original Magazine, la rivista della fondazione, che vuole rivolgersi a tutte le persone creative e coraggiose che cercano contenuti di qualità, nuove conoscenze e storie stimolanti per migliorare se stessi.

Sport e dieta della coppia sempre in forma

Novak Djokovic non è l’unico sportivo nella coppia, anche Jelena è un’amante del movimento. Sul suo profilo Instagram infatti è solita condividere le sue attività, da quelle più acrobatiche allo Yoga, che spesso pratica anche con il marito. Sempre attraverso i suoi canali social la Djokovic ha spiegato quanto questa disciplina l’aiuti a mantenere l’equilibrio psicofisico dai tempi dell’università.

Sia Jelena che Novak inoltre, sono vegani. Come ha spiegato la moglie stessa, il primo ad intraprendere questa dieta è stato il marito, che ha poi convinto anche lei.