Il corsetto è il capo must have della stagione.

Per questa primavera estate 2024 tra le tendenze moda c’è un capo che sta letteralmente spopolando, ovvero il corsetto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il corsetto conquista ogni donna: nero o bianco basta che sia elegante

Era di gran moda tanti anni fa, ma ecco che il corsetto sta davvero spopolando e conquistando tutte le donne. Elegante e seducente è senza alcun dubbio il capo must have per la primavera estate 2024. Il corsetto è quell’indumento femminile che ricopre il busto, privo di maniche e spesso è utilizzato come biancheria intima. Per questa primavera 2024 le tendenze puntano sui corsetti nei colori classici, quindi nero o bianco, ma la cosa importante è che sia elegante. Da audace lingerie da sera ecco che il corsetto diventa un capo da indossare sotto la giacca da giorno, o da solo la sera. Anche sulle ultime passerelle abbiamo visto diverse modelle sfilare con indosso il corsetto, a testimonianza di quanto sia di moda in questi tempi. Ma andiamo adesso a vedere insieme come abbinare al meglio il corsetto per questa primavera 2024.

Come abbinare il corsetto questa primavera 2024

Come abbiamo appena visto, il corsetto è il capo must have della primavera 2024. Elegante e femminile, perfetto da indossare per diverse occasioni, sia da solo, sia sotto la giacca. Ma vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit con un corsetto elegante:

Blazer: un’accoppiata estremamente elegante è quella formata da un corsetto nero e un blazer dello stesso colore, il tutto abbinato a un paio di pantaloni neri e un paio di décolleté o slingback ai piedi. Il corsetto può essere anche di colore bianco se non si ama il total black.

un’accoppiata estremamente elegante è quella formata da un corsetto nero e un blazer dello stesso colore, il tutto abbinato a un paio di pantaloni neri e un paio di décolleté o slingback ai piedi. Il corsetto può essere anche di colore bianco se non si ama il total black. Stivaletti: per una serata fuori quando ancora non fa particolarmente caldo, ecco che abbinare il corsetto a una gonna, mini o midi, e un paio di stivaletti con tacco è senza dubbio una scelta vincente e super elegante e femminile.

per una serata fuori quando ancora non fa particolarmente caldo, ecco che abbinare il corsetto a una gonna, mini o midi, e un paio di stivaletti con tacco è senza dubbio una scelta vincente e super elegante e femminile. Jeans: per un look che sia elegante ma anche casual, ecco che potete abbinare il vostro corsetto nero a un paio di jeans dritti e ai piedi un paio di ballerine aperte.

per un look che sia elegante ma anche casual, ecco che potete abbinare il vostro corsetto nero a un paio di jeans dritti e ai piedi un paio di ballerine aperte. Pantaloni di pelle: per un look super seducente, ecco che potete abbinare un bustino bianco a un paio di pantaloni di pelle neri. Ai piedi un paio di décolleté con tacco.

per un look super seducente, ecco che potete abbinare un bustino bianco a un paio di pantaloni di pelle neri. Ai piedi un paio di décolleté con tacco. Camicia lunga: potete anche indossare un corpetto nero sopra una camicia lunga e bianca, per un look da altri tempi ma super femminile ed elegante.

potete anche indossare un corpetto nero sopra una camicia lunga e bianca, per un look da altri tempi ma super femminile ed elegante. Gonna lunga: un altro abbinamento super elegante è quello formato da un corsetto e una gonna lunga. Perfetto anche come outfit da giorno, ai piedi un paio di sandali o di slingback.

Questi quindi sono alcuni tipi di outfit super eleganti e femminile. Cosa state aspettando a comprare anche voi un corsetto da sfoggiare in questa primavera 2024?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024, le tendenze moda: idee e outfit per la sera

Moda, la gonna di jeans lunga è tendenza: gli outfit 2024