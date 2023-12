Jeans baggy: i modelli più amati e desiderati

Al giorno d’oggi, un capo come i jeans si adatta molto bene a qualsiasi occasione e look considerando la loro versatilità. Tra i vari capi da indossare, vi sono anche i jeans baggy, un capo molto apprezzato e amato come dimostrano anche le tante star del cinema e della televisione che li indossano in ogni momento. Scopriamo le varie tipologie e abbinamenti migliori.

Jeans baggy

Il jeans, i pantaloni di jeans sono un capo da sempre molto amato e apprezzato, oltre che particolarmente versatile. Per tutti coloro che amano questo tipo di pantalone, vi sono varie novità al riguardo. Infatti, è possibile puntare sui jeans baggy che si distinguono da altri modelli in commercio perché confortevoli e comodi.

Gli stessi stilisti e designer, come si è visto ultimamente sulle passerelle, li propongono in uno stile confortevole, ma glamour al tempo stesso. Si caratterizzano per vestibilità ampie e tessuti alquanto pratici che sicuramente fanno la differenza e su cui si punta per la stagione sia autunnale che invernale, ormai prossima.

I jeans baggy, proprio per il loro stile e la loro versatilità, sono diventati i veri protagonisti della stagione. Inoltre, se indossati con i giusti accorgimenti e abbinamenti di ouftfit, si tratta di un capo che può andare bene per ogni donna a prescindere dal proprio fisico. I brand poi li propongono per essere accessibili a ogni portafoglio ed esigenza.

Jeans baggy: come indossarli

Per capire quale modello di jeans baggy indossare e il modo in cui è possibile abbinarlo, potrebbe essere d’ispirazione copiare l’outfit delle star e dei personaggi dello spettacolo. Da Kylie Jenner passando per Jennifer Lopez, solo per citarne alcune, tutte sono pazze di questo tipo di pantalone da indossare in ogni momento e occasione.

Sono molto apprezzati perché riescono, proprio per il loro stile, a nascondere i fianchi e camuffare questo tipo di inestetismo dal momento che cadono molto bene lungo le cosce. Si presentano con una silhouette rilassata che funge un po’ da aspetto mascolino per cui risultano essere particolarmente comodi e versatili al tempo stesso.

Trovare il modello di jeans baggy maggiormente adatto al proprio stile non è affatto facile poiché, come sempre, molto dipende dalle proporzioni. In ogni caso si consiglia di optare per un modello dall’orlo lungo in grado di slanciare la silhouette, in modo da non creare troppe pieghe sulla scarpa. Sono adatti anche i modelli a vita bassa, ma è bene scegliere un modello che non mostri i fianchi larghi.

Sono proposti sia nelle palette classiche come il bianco o il nero oppure in tonalità pastello. Si può poi giocare con i vari dettagli come le tasche o le zip in modo da renderli maggiormente unici nel momento di indossarli. Si possono poi abbinare con ogni outfit: maglia a dolcevita, ma anche gonna o scarpe come mocassini.

Jeans baggy: proposte online

Sul noto e-commerce di Amazon, approfittando di sconti e promozioi, si trovano tanti modelli di questo pantalone. Cliccando sull’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica punta a mostrare i tre modelli di jeans baggy scelti tra vari stili dalle consumatrici con una descrizione di ognuno.

1)HYMCX donne Y2K

Un jeans dalla vita alta in cotone e poliestere molto morbido a contatto con la pelle. Forniscono gamba larga con orlo grezzo. Sono con bottoni e zip con design classico a cinque tasche. Si abbinano molto bene a crop top o scarpe da ginnastica. Indicati per ogni momento e occasione.

2)Baggy jeans da donna a vita alta

Un jeans dalla vita alta molto lusinghiero per la gamba adatto sia per l’autunno che l’inverno. Un pantalone baggy a vita alta molto largo che ricorda un po’ i modelli a zampa di elefante.

3)Baggy jeans da donna baggy vintage

Un modello dalla gamba larga molto comoda e traspirante con tasche. Elasticizzati, diritti dal design e dallo stile vintage a vita alta e adatti per il tempo libero. Un modello con diverse tasche.

