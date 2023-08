Jeans pancia piatta: quali scegliere per nascondere i difetti

I jeans pancia piatta sono baggy, ma anche in stile anni Sessanta per nascondere e coprire i difetti dell'addome.

Con le vacanze che stanno giungendo al termine, è bene anche cominciare a fare i conti con il proprio fisico e i chili accumulati durante le ferie. Oltre a una buona dieta, può essere utile anche il giusto abbigliamento come jeans pancia piatta che aiutano ad avere un addome tonico. Scopriamo quali modelli ordinare e le ultime novità.

Jeans pancia piatta

Un capo come i jeans non è soltanto un indumento di moda da indossare in ogni momento e occasione, ma sono anche un valido alleato per nascondere i difetti e gli inestetismi. I jeans pancia piatta aiutano proprio a nascondere i centimetri in più che si sono accumulati sull’addome. Il denim push in è la scelta adatta anche per dare un tocco di eleganza ulteriore a questo capo.

Sono realizzati in un tessuto e design che dona il giusto sostegno permettendo così di riuscire a contenere l’area dell’addome. Un jeans che dona un aspetto liscio e piatto sulla pancia, in modo da dare maggiore compattezza e tonicità. Devono essere confortevoli e, quindi, è necessario sceglierli della giusta taglia proprio per dare sostegno alla figura.

SI consiglia di evitare, nella scelta dei jeans pancia piatta, le taglie piccole poiché non sono indicate dal momento che schiacciano la pancia e possono causare disagio o deformazione del tessuto. A seconda anche del fisico, cambia il tipo di jeans, quindi è bene fare scelte che siano valide e adatte alla propria conformazione. È meglio optare per un modello che valorizzi la propria forma.

Il tessuto è un altro elemento da considerare dal momento che non tutti i modelli sono uguali. Il jeans realizzato in tessuto elasticizzato non è consigliato in quanto troppo attilato e non adatto poiché va a esaltare maggiormente i difetti. La composizione elastica deve essere ben bilanciata in modo che si adatti bene al fisico.

Jeans pancia piatta: quale modello

Come già detto, i jeans pancia piatta, noti anche come push in, sono disponibili in vari modelli, anche a seconda del proprio fisico. Si trovano sia skinny che a zampa d’elefante, molto in voga negli anni Sessanta oppure dalla vita alta in modo da risaltare le gambe. Basta scegliere un modello che valorizzi la propria forma fisica permettendo di sentirsi a proprio agio.

Il modello a vita alta è consigliato anche perché dà l’illusione della pancia piatta dal momento che va a modellare questa zona. I pantaloni cargo sono altrettanto adatti, non solo perché si tratta di un modello alla moda, ma si consiglia di scegliere un modello dal taglio comodo proprio per la qualità del capo e dell’indumento.

Alcuni modelli di jeans pancia piatta hanno poi diverse cuciture e tasche che, se posizionate nel modo giusto, permettono di modellare la figura. Un jeans a vita alta di colore scuro è l’ideale da indossare anche perché facile da abbinare con una maglietta o camicia dal taglio morbido permettendo così di esaltare la figura.

Un modello di jeans come i baggy sono molto comodi dal momento che aiutano a nascondere i chili in più soprattutto nella pancia. Inoltre, si distinguono per essere comodi, morbidi e al tempo stesso versatili, quindi indicati per ogni occasione. Si adatta molto bene sia a canotte che maglioni larghi per nascondere i difetti.

Jeans pancia piatta Amazon

Un indumento disponibile per ogni taglia e fisico, oltre a prezzi bassu su Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica dei migliori jeans pancia piatta da indossare e ordinare per un addome maggiormente tonico. Ognuno è accompagnato da una descrizione delle varie caratteristiche.

1)Toocool jeans donna pantaloni

Un modello di jeans skinny, quindi a sigaretta, che cade dritto realizzato in tessuti quali cotone, poliestere ed elastan. Sono a vita alta con bottoni nella parte superiore e con chiusura a cerniera. Un jeans che veste molto bene, senza stringere sulla vita. Si trovano in colori come il nero, il beige, il verde, ecc.

2)Minetom jeans donna

Un modello di jeans pancia piatta baggy, quindi molto largo, dalla gamba larga. Hanno una vestibilità ampia con la gamba diritta e si distinguono per uno stile vintage. In miscela di cotone con cerniera. Un modello elasticizzato con fantasie floreali.

3)Salsa jeans push

Un jeans slim che risalta il lato B e nasconde i difetti della pancia. In cotone ed elastan con vita alta e cerniera. Si adatta perfettamente al fisico aiutando ad avere un addome piatto e tonico. Una taglia conforme per un prodotto valido in grado di esaltare le curve della donna.

Oltre ai jeans pancia piatta, anche gli altri modelli di jeans bianchi per l’autunno.