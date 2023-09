Jacob Elordi è la vera star dell’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Chi è la sua fidanzata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Jacob Elordi: chi è la fidanzata della star di Venezia 2023

Lo scorso 30 agosto è iniziata l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che terminerà sabato 9 settembre, quando verrà assegnato l’ambito Leone d’Oro per il miglior film in concorso. Tra i film in gara c’è anche “Priscilla“ di Sofia Coppola, film che racconta Elvis Presley attraverso gli occhi della moglie Priscilla. A interpretare Elvis c’è il giovane attore australiano Jacob Elordi. Jacob è un è un vero e proprio sex symbol, alto un metro e novantasei, ex giocatore di rugby, è stato scelto anche come testimonial per diversi brand di moda ed è considerato la vera star di questa ottantesima edizione della kermesse cinematografica. Jacob Elordi attualmente è uno dei personaggi della serie televisiva “Euphoria”, dove interpreta Nate Jacobs, ma lo abbiamo visto recitare anche in diversi film, come per esempio “Pirati dei Caribi – La vendetta di Salazar”, “The Kissing Booth 1, 2 e 3”, “Acque Profonde” e “The Sweet East”. Il bell’attore australiano è molto riservato, sul suo profilo ufficiale di Instagram Jacob condivide poco della sua vita privata, preferendo condividere con i propri follower i momenti che riguardano il suo lavoro. Alla domanda quindi se Jacob Elordi è o meno fidanzato non sappiamo dare una risposta precisa, al momento pare che non ci sia nessuna donna nella sua vita e che nei suoi pensieri ci sia principalmente la carriera, ma la sicurezza ovviamente non ce l’abbiamo. Intanto potete cominciare a seguirlo su Instagram, il modo migliore per saperne di più su di lui.

Jacob Elordi: chi sono le sue ex fidanzate?

Jacob Elordi, l’attore australiano che interpreta Elvis nel film di Sofia Coppola in concorso al Festival del Cinema di Venezia pare che al momento sia single. Ma chi sono le sue ex fidanzate? La prima a venire in mente è sicuramente la giovane attrice Joey King, con la quale Jacob ha recitato nella trilogia di “The Kissing Booth”. I due attori hanno iniziato a frequentarsi anche al di fuori del set nel 2017, Joey in un’intervista ha dichiarato che erano diventati migliori amici e che questa amicizia era diventato qualcosa di più. La loro relazione è durata circa un anno. In molti poi hanno parlato di una possibile relazione tra Jacob Elordi e Zendaya. I due si sono conosciuti sul set di “Euphoria” e sono stati beccati spesso insieme fuori dal set, ma ancora oggi non si sa se ci sia stata una breve relazione oppure solamente un’amicizia. Nel 2020 Jacob ha iniziato a uscire con la modella Kaia Gerber, anche se i due hanno tenuto la storia nascosta il più possibile. L’attore ha però speso parole molto belle per la modella. Non si sa il motivo per il quale la loro storia sia terminata. L’ultima donna con la quale Jacob è stato visto è la youtuber Olivia Jade Giannulli, ma anche in questo caso la relazione è finita.