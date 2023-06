Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola: uscita, trama e cast

Priscilla è il nuovo film di Sofia Coppola, che ritorna sul grande schermo dopo tre anni. Parla del rapporto tra Elvis Presley e la moglie Priscilla Beaulieu, ed è particolarmente atteso.



Priscilla: uscita del nuovo film di Sofia Coppola

Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola, è pronto a conquistare tutti gli spettatori. Parla di Priscilla Beaulieu, una ragazza come tante, che ha incontrato il famoso cantante Elvis Presley, di cui si è innamorata, e la sua vita è completamente cambiata. Il nuovo film di Sofia Coppola racconta la loro storia ed è stato già diffuso un breve trailer ufficiale, che ha incantato il pubblico. Per Sofia Coppola si tratta del ritorno sul grande schermo dopo tre anni dall’ultimo lavoro, On the Rocks. Per il momento non si conosce la data di uscita ufficiale del film, ma la pellicola potrebbe essere presentata in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2023, forse anche come film di apertura. La regista, per creare il film, si è basata sul memoir scritto dalla stessa Priscilla Presley nel 1983, dal titolo “Elvis and Me”, in cui ha parlato proprio della loro relazione. Nel ruolo di Priscilla Presley, che oggi ha 78 anni, troviamo Cailee Spaeny, già vista in 7 sconosciuti a El Royale. Nei panni del cantante, invece, troveremo Jacob Elordi, conosciuto soprattutto per essere stato Nate Jacobs in Euphoria e per il suo ruolo in Kissing Booth.

Il primo trailer del film, con le prime immagini ufficiali, è stato rilasciato, così come la trama. Si parla dell’adolescente Priscilla Beaulieu che incontra Elvis Presley ad una festa. Lui era già una superstar del rock and roll, ma nei momenti privati era una persona davvero molto diversa. Per Priscilla diventa una cotta che le fa battere il cuore, ma anche un migliore amico meraviglioso e spesso molto vulnerabile. Sofia Coppola ha deciso di raccontare il lato inedito del re del rock and roll, attraverso gli occhi della sua Priscilla. Viene raccontato il lungo corteggiamento e il turbolento matrimonio di Elvis e Priscilla, da una base militare tedesca alla tenuta da sogno di Graceland, in un ritratto profondo e pieno di amore, fama e fantasia.

Priscilla: trama e cast del nuovo film di Sofia Coppola

La pellicola è diretta da Sofia Coppola, che la vede tra i produttori insieme a Lorenzo Mieli e alle società The Apartment, Fremantle Company e American Zoetrope. La A24 si occuperà della distribuzione del progetto in America, mentre in Italia il film arriverà grazie alla Vision Distribution. Il film racconta la storia d’amore tra Priscilla e Elvis, sulla base del romanzo scritto dalla donna, Elvis e io, pubblicato nel 1985. Il libro ha fornito una visione molto più intima del cantante e del loro matrimonio, comprese le varie problematiche che hanno poi portato la coppia al divorzio. Viene raccontato il loro incontro ad una festa e il modo in cui Elvis diventa per Priscilla una vera e propria cotta ma anche un migliore amico particolarmente vulnerabile. Nonostante fosse già un cantante molto famoso, nell’intimità era davvero molto diverso da come si può immaginare e anche molto più fragile. Non ci sono ancora informazioni specifiche sul cast completo del film, ma ciò che è già stato rivelato riguarda i due protagonisti. Priscilla verrà interpretata dall’attrice Cailee Spaeny, mentre Elvis verrà interpretato da Jacob Elordi.