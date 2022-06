Pamela Petrarolo, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha svelato un retroscena su Edoardo Tavassi e sulla sua permanenza al reality show.

Pamela Petrarolo: il retroscena su Edoardo Tavassi

Per la prima volta Pamela Petrarolo ha confessato un inaspettato retroscena su Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi e ha confessato una vicenda che l’avrebbe fatta restare piuttosto male.

A quanto pare l’episodio risale a quando Marco Maccarini ha deciso di ricompensarla con del cibo (dopo che lei si era ustionata una mano). L’ex naufraga ha chiesto se, dopo la ricompensa, avrebbe potuto ricevere comunque la sua razione di riso e la sua domanda avrebbe mandato su tutte le furie Edoardo Tavassi, che a seguire si sarebbe scusato.

“In quel momento ho avuto timore che si potesse innescare una discussione accesa e che le mie figlie a casa potessero preoccuparsi.

Mi sono allontanata, ho fatto un respiro e ho aspettato che lui si rendesse conto che aveva commesso un errore. Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”, ha dichiarato Pamela. Edoardo Tavassi replicherà alle sue parole? In tanti tra i fan del reality show – che in questa edizione ha visto trionfare Nicolas Vaporidis – sono curiosi di saperne di più e, al momento, il fratello di Guendalina Tavassi ha preferito non commentare la questione.

Pamela intanto, dopo aver superato quattro televoti a Playa Sgamatissima, ha rivelato di essere convinta che sarebbe andata in finale ad occhi chiusi.