La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 23 maggio è stata segnata da un vero e proprio colpo di scena. Alessandro Iannoni, ha scelto di abbandonare il reality, il tutto a pochi passi dal gran finale. Il giovane ormai ex naufrago, insieme alla madre Carmen Di Pietro è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione dell’Isola.

Per questo motivo il suo saluto è stato particolarmente difficile anche per la conduttrice che ha cercato più di una volta di convincerlo a restare.

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni lascia il reality tra le lacrime

Alessandro ha esordito spiegando che a portarlo lontano dall’Isola sono gli esami universitari: “Per me è importante”, ha dichiarato con fermezza. Ha poi proseguito: “È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante […] devo andare all’università.

Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla”.

Ilary cerca di convincerlo

Immediati sono stati gli elogi dello studio, così come il dispiacere di mamma Carmen che è stata la prima sostenitrice del figlio: “È un peccato che lui vada via ma lo capisco completamente e ha il mio appoggio”, ha dichiarato quest’ultima. L’opinionista Nicola Savino di lui ha detto: “Uno che tra lo studio e un reality show sceglie lo studio, non posso che apprezzarlo tantissimo”.

La conduttrice infine si è detta convinta che Alessandro sia un ragazzo in grado di riprendere con successo gli esami.