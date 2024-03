Niente tatuaggi per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, questa la decisione che fa discutere da parte di Pier Silvio Berlusconi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Isola dei Famosi 2024, niente tatuaggi: la decisione di Pier Silvio Berlusconi fa discutere

Il prossimo mese di aprile, dopo al fine del Grande Fratello, inizierà la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, che quest’anno vedrà Vladimir Luxuria alla conduzione, al posto di Ilary Blasi. Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti per questa stagione era stato molto chiaro sui reality, proprio per questo per esempio ci sono stati diversi cambiamenti al Grande Fratello. Nella giornata di ieri, durante la rubrica “Password” di RTL, Gabriele Parpiglia ha rivelato una indiscrezione, su quelle che sarebbero le intenzioni di Pier Silvio, ovvero vietare i tatuaggi alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”. In poche parole i naufraghi non potranno avere alcun tatuaggio sul corpo. Parapiglia ha aggiunto che in quest’epoca nella quale un tatuaggio può esprimete una storia o sollevare questioni sensibili, e visto l’interesse per il politically correct, pare proprio che non ci saranno persone tatuate per questa nuova edizione del reality show. La notizia ancora non è stata confermata, aspettiamo quindi l’ufficialità.

L’Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni sulla nuova edizione

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del reality show de “L’Isola dei Famosi”, che partirà il prossimo 8 di aprile 2024. Anche quest’anno i naufraghi si troveranno in Honduras. Tante le novità per questa stagione, a partire dalla conduzione. Dopo anni con Ilary Blasi, quest’anno toccherà a Vladimir Luxuria prendere in mano il timone del programma, dopo anni come opinionista dello stesso. Alvin non sarà più l’inviato sull’isola, ma il suo posto dovrebbe essere preso da Elenoire Casalegno. Ancora in dubbio gli opinionisti, sembra certa Sonia Bruganelli, mentre pare che non ci sarà Alvin come precedentemente detto, ma il giornalista del Tg 5 Dario Maltese. Come detto precedentemente, pare che i concorrenti non potranno avere tatuaggi sul corpo. Ecco cosa ha detto ancora in merito Gabriele Parpiglia: “ufficializziamo la data, il programma partirà l’8 aprile e ci saranno nip e vip. La posizione di Alvin era in bilico e alla fine ci sarà Dario Maltese. Questa la linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi. L’intenzione è di togliere il trash, è chiaro. Pier Silvio Berlusconi lo ha detto in conferenza stampa ‘a me non interessa fare un punto in meno in share, io voglio che il ridotto della mia azienda sia pulito’. Se questa è la scelta allora ben venga. Anche al Grande Fratello hanno scelto questa linea.” Insomma, fin dalla presentazione dei palinsesti si è capito che Pier Silvio Berlusconi volesse dare una svolta ai reality, niente più trash. Non resta che attendere l’ufficialità della nuova direttiva che non prevede tatuaggi tra i concorrenti.

