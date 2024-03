Quando andrà in onda la puntata finale del Grande Fratello 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Grande Fratello 2024, quando andrà in onda la finale?

Siamo ormai giunti alla fine di questa edizione del Grande Fratello, che anche quest’anno ha visto Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato però da una nuova opinionista, ovvero la conduttrice del Tg 5 Cesara Buonamici. Ma, quando andrà in onda l’attesissima puntata finale del reality show? La puntata finale andrà in onda lunedì prossimo, ovvero il 25 marzo 2024. La finale in realtà è stata anticipata rispetto a quando detto precedentemente, come mai? Ecco il comunicato ufficiale dietro la decisione di anticipare la finale: “ecco che al termine di una stagione lunghissima, ma anche piena di soddisfazioni, il Grande Fratello, inteso proprio come essere umano, ha chiesto di farsi almeno la Pasqua a casa. E’ arrivata così la decisione di chiudere il lunedì prima di Pasqua, liberando i reclusi sei giorni prima del giorno in cui si festeggia la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.” Dopo quindi sei mesi ecco che tra qualche giorno anche gli ultimi rimasti nella casa più spiata d’Italia potranno tornare a casa e festeggiare quindi la Pasqua con familiari e amici. Quindi, la puntata finale del Grande Fratello, puntata in cui scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione, andrà in onda lunedì 25 marzo 2024.

Grande Fratello 2024, cosa è successo nella puntata del 18 marzo 2024?

Come abbiamo appena visto, la puntata finale di questa edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì prossimo, ovvero il 25 marzo 2024. Ma, cosa è successo nella puntata di ieri sera? Innanzitutto è stata un serata di chiarimenti, prima tra Perla e Mirko poi Beatrice e Giuseppe hanno invece dovuto smentire che ci sia stato un bacio tra di loro. Nel corso della puntata ci sono state ben due eliminazione, una con il normale televoto, una con il televoto flash. La prima persona ad abbandonare la casa è stata Anita Olivieri, che ha perso contro Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli. Anita ha infatti ottenuto la percentuale di voti più bassa, il 20 %. Dopo di che, come appena detto, c’è stato un televoto flash tra Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi. A perdere e a uscire quindi dalla casa del Grande Fratello è stato Paolo Masella. Ma non è finita qui, durante la puntata c’è stato anche l’annuncio da parte di Alfonso Signorini e Cesare Buonamici del terzo finalista, ovvero Massimiliano Varrese, che va quindi ad aggiungersi a Beatrice Luzzi e a Rosy Chin. Infine le nuove nomination. A rischio eliminazione ci sono Alessio, Simona e Federico. Questo giovedì uno di loro sarà quindi eliminato. Ricordo ancora che la finale del reality show andrà in onda lunedì prossimo, ovvero il 25 marzo 2024. Chi vincerà?

