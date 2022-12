Lo aveva in parte già fatto capire Chiara Ferragni, con le sue proposte di Christmas jumper a collo alto, ma la tendenza è ormai chiara e la conferma anche l’attrice Isabella Ferrari: il must have di questa stagione invernale 2022/2023 sembra essere il maglione a collo alto.

Isabella Ferrari in linea col trend: il maglione a collo alto

L’attrice, nota a tutti per la sua lunga carriera e da ultimo per la partecipazione al film Rapiniamo il Duce, fa sfoggi infatti in una foto da poco postata su Instagram di un maglione di lana a collo alto color cammello. Nell’immagine, perfetto scatto delle feste di Natale, la Ferrari è accanto a sua figlia vicino all’albero di Natale, intente ad aprire i regali.

Un’immagine quasi da copertina, subito apprezzata dai fan dell’attrice.

Ma al centro della scena c’è proprio lui: il maglione morbido, a collo alto, dall’aspetto morbido e soffice. Isabella Ferrari lo abbina semplicemente a un jeans scuro. La tinta cammello del maglione ben si sposa con il suo incarnato chiaro e i capelli biondi, ma è un colore versatile e disponibile anche in sfumature differenti che possono incontrare benissimo le caratteristiche e i colori di ciascuna.

Ma come abbinare questo capo?

Maglione a collo alto: come abbinarlo

La tendenza della stagione autunno-inverno 2022/2023 sembra orientata verso i colori beige, marrone e, come nel caso del maglione di Isabella Ferrari, il cammello. La parola d’ordine sembra essere: comodità. Si preferiscono dunque tessuti caldi ma non ingombranti, come l’angora. Lana, sì, ma non voluminosa, quindi, e che non crei l’effetto “fagotto” tra cappotto, sciarpa e cappello.

L’indicazione sembra essere quindi quella di puntare su capi davvero di qualità, dove il materiale, anche se in apparenza sottile, garantisca il giusto grado di calore senza dover sovrapporre strati a strati, rendendo meno agevoli i movimenti specie sotto i cappotti.

Come Isabella Ferrari dimostra nella sua foto, abbinare il maglione a collo alto – specie in queste tinte – è davvero facile. Non occorre disporre di capi particolari: è sufficiente un jeans a contrasto con la tinta del maglione. Nel caso del color cammello del maglione dell’attrice, dunque, il jeans scelto è stato un capo dal lavaggio scuro. Gli accessori sono praticamente nulli, specie perché il collo alto rende superflue le collane e potenzialmente scomodi gli orecchini troppo lunghi.

Il collo alto si abbina bene con i capelli sciolti, ma anche con le acconciature più raccolte, valorizzando il viso. Il capo va benissimo in coppia con i jeans, quindi, e a livello di calzature può essere invece abbinato a stivali senza tacco per la vita quotidiana ma anche a scarpe più eleganti per dare all’outfit una serietà diversa. Scegliendo maglioni di lana calda ma non ingombrante si può anche valorizzare il maglione a collo alto con un blazer, meglio se con spalline grosse, perfetto per realizzare un look adatto anche all’ufficio che non rinunci né alla comodità né al calore.

Pochi capi, quindi, ma buoni, adatti ad affrontare con stile un inverno non troppo freddo ma in cui non esagerare con i riscaldamenti!