Su Instagram si definisce creative director, choreographer, dancer teacher: Irma Di Paola, pugliese di nascita, è effettivamente una nota coreografa e ballerina, mente e corpo di molte performance ballerine legate a importanti artisti della musica italiana.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, tra vita e carriera professionale.

Chi è Irma Di Paola? Tutto sulla coreografa e ballerina

Tarantina di nascita, Irma Di Paola oggi è una nota coreografa e ballerina. Non si conoscono particolari informazioni sulla sua infanzia e sulla sua famiglia, ma sappiamo che Di Paola ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della danza grazie a Simona Ventura a Quelli che il calcio.

Dopo l’esperienza con la conduttrice Irma Di Paola ha lavorato in altri programmi, come Quello che non ho diretto da Fazio e da Saviano, in Capitani Coraggiosi insieme a Baglioni e Morandi e anche ne Le dieci cose con Flavio Insinna.

Esperienza dopo esperienza, soddisfazione dopo soddisfazione Irma Di Paola riesce ad arrivare a uno dei palchi più importanti della musica italiana, il Festival di Sanremo, curandone ben tre edizioni a livello di coreografie. Arrivano per lei anche collaborazioni importanti con Amici di Maria De Filippi e Danza con me di Roberto Bolle, ma Irma Di Paola arriva anche al cinema, dove dirige le coreografie della pellicola Tolo Tolo di e con Checco Zalone, ma anche quelle di La Dea Fortuna di Ozpetek e quelle di molti spot della Tim.

Tra i suoi amici e colleghi di lavoro c’è stato e c’è Luca Tommassini, altro importante ballerino e coreografo dalla fama mondiale. Irma Di Paola è anche colei che ha curato la grande performance che Diodato ha portato sul palco dell’Eurovision Song Contest e che ha realizzato tutte le coreografie del Concertone Notte della Taranta a Melpignano, in provincia di Lecce.

Nel 2016 decide di fondare un centro specifico per ballerini professionisti e amatoriali: il nome è Il Deposito Studio e si trova a Roma. Prima di diventare ciò che attualmente è, Il Deposito Studio è stato anche scuola di danza per persone sorde con il metodo Lisda.

Domenica 13 novembre 2022 è ospite di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice per la categoria danza.

Irma Di Paola è molto attiva anche sui social network; il suo profilo Instagram (@irmadipaola) è seguito da ben 13,5 mila follower, per un totale di 809 post pubblicati. La ballerina è solita pubblicare contenuti che la vedono alle prese con il suo lavoro, alternati a contenuti che la vedono protagonista di scatti artistici e più “quotidiani”.

Giovane, carismatica, con la passione che le scorre nelle vene e una voglia matta di conquistare il mondo con la danza: Irma Di Paola continuerà a fare ciò per cui è nata, seguendo i sogni, cercando di saltare sempre più in alto.

Infine, ma non per importanza, non si conoscono particolari informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale. Se sia fidanzata o meno, dunque, al momento non ci è dato saperlo, ma osservando i social e scrutando le fotografie da lei postate, sembrerebbe di no.