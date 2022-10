Celebre coreografo e ballerino, ha incontrato durante la sua brillante carriera personalità internazionali e star della musica come Madonna. Luca Tommassini, classe 1970, è uno dei volti più conosciuti per quanto riguarda il mondo della danza e della direzione artistico: impossibile dimenticare il suo nome a X Factor!

Che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme.

Luca Tommassini: la vita e la carriera del noto coreografo

Luca Tommassini è nato a Roma il 14 febbraio 1970 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 52 anni. La passione per la danza lo colpisce da bambino, tanto da iscriversi all’età di 9 anni alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi.

Tre anni dopo comincia a lavorare all’interno del mondo dello spettacolo, tra televisione, teatro e cinema: la danza diventa la sua vita.

A soli 17 anni è il primo ballerino alla trasmissione Festival condotta dal grande Pippo Baudo.

Tommassini ha ballato a fianco di Lorella Cuccarini ed Heather Parisi in diverse occasioni, fino a quando, nel 1993, decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Gli USA sono per lui un enorme trampolino di lancio: Luca Tommassini entra a fare parte ufficialmente del corpo di ballo di Madonna per il suo tour The Girlie Show del 1993.

Il coreografo lavora con la popstar in diverse altre occasioni e comincia a farsi conoscere nel mondo delle celebrities musicali. Basti pensare infatti che Tommassini ha collaborato con personalità come Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e anche Micheal Jackson: un’ascesa incredibile!

Da ballerino diventa anche coreografo e comincia a lavorare a numerosi progetti, occupandosi della carriera di diversi artisti e artiste, tra cui Geri Halliwell (vi ricordate i videclip di Mi Chico Latino e It’s Raining Men?). Sempre come coreografo Tommassini ha lavorato con Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens.

Sono però numerosi anche i programmi televisivi italiani cui ha preso parte come direttore artistico: da citare sicuramente Carràmba! Che sorpresa, Amici di Maria De Filippi, Festival di Sanremo, Mtv Music Awards e, ovviamente, anche X Factor.

Mercoledì 26 ottobre 2022 Luca Tommassini è ospite con la madre Lina del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14:00.

La vita privata di Luca Tommassini

Sulla vita privata, sentimentale e famigliare di Luca Tommassini non si hanno numerosissime informazioni; il coreografo è sempre stato molto riservato riguardo le sue situazioni personali, senza volere rientrare nel mondo del gossip e dei rumors.

Ad ogni modo, Tommassini ha dichiarato di essere “sessualmente fluido” e ricordiamo che tra il 1991 e il 1992 ha avuto una relazione sentimentale con Heather Parisi.

Preferisco non definirmi sessualmente: sono fluido, oggi si dice così. Era difficile da bambino fare capire agli altri che avevo un pensiero libero.

Il coreografo, quindi, non si vuole per forza inserire in una “categoria sessuale”, ma si sente libero di vivere la sua vita sentimentale e sessuale nel modo che più lo fa sentire a suo agio: libero da schemi e da pregiudizi.

Per quanto riguarda invece la famiglia, Tommassini ha avuto un rapporto molto complesso con il padre; stando a quanto dichiarato in alcune interviste, è venuta fuori la notizia secondo cui il padre era solito alzare le mani sia sulla madre Lina, sia su di lui, facendolo finire anche all’ospedale doopo avergli lanciato in viso un posacenere di cristallo.

Una vita ricca di soddisfazioni e di successi, ma una vita fatta anche di bassi e di sofferenze, come spesso accade alla grande maggioranza delle persone: questo è Luca Tommassini.