Irama ha una nuova fidanzata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Irama ha una nuova fidanzata? Ecco chi è

Nelle ultime ore stanno circolando voci circa il fatto che il cantante Irama abbia una nuova fidanzata. Irama infatti sarebbe stato avvistato assieme a una ragazza non famosa allo zoo. La notizia è riportata sul sito Gossip e Tv e pare sia stato un utente a riportare la notizia all’esperta di gossip Deianira Marzano. Ovviamente non c’è nulla di certo, la ragazza in questione poteva tranquillamente essere un’amica. Irama è molto riservato e quindi difficilmente sarà lui stesso a confermare o meno questa notizia. Non resta che aspettare e vedere se ci saranno prossimamente nuovi indizi circa una presunta nuova fidanzata per il cantante toscano.

Le ex fidanzate di Irama

Come abbiamo appena visto, secondo le ultime indiscrezioni pare che il cantante Irama, che abbiamo visto come big nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, abbia una nuova fidanzata. Un utente infatti ha segnalato a Deianira Marzano di aver visto il cantante allo zoo assieme a una misteriosa ragazza. Al momento non c’è nulla di certo, la ragazza in questione potrebbe tranquillamente essere solamente un’amica. Tra le ex di Irama troviamo due ex allieve di Amici di Maria De Filippi, ovvero Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, poi anche l’ex corteggiatore di un altro programma della De Filippi, “Uomini e Donne”, Megghi Galo, l’influencer Giulia De Lellis, Yanirsa Ana Martinez, che ha anche preso parte al videoclip della canzone “Nera” e la modella cipriota Victoria Stella Doritou. Lo scorso anno molti di voi si ricorderanno che sono cominciate a circolare le voci circa una relazione tra Irama e Khady Gueye, oggi concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il cantante non ha mai ufficializzato la relazione anche se da alcune storie su Instagram sembravano far pensare che ci fosse una frequentazione. Poi è stata la stessa Khady Gueye ha smentire che lei e il cantante stessero insieme dopo aver letto un articolo sul settimanale DiPiù dove diceva che voleva un figlio dal cantante. Ecco cosa aveva detto Khady a Deianira Marzano che aveva rilanciato il gossip: “ciao, ho visto che hai ripubblicato il giornale ma io non sono la fidanzata di Irama e hanno completamente storpiato le parole che ho detto nell’intervista. Sto già prendendo provvedimenti a riguardo. Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa perché non sono cose vere. Lui ha la sua vita e io la mia. Non è la prima volta che vengo associata a lui. Non stiamo insieme.” Insomma la modella aveva quindi smentito una relazione tra lei e il cantante, anche se per molti i dubbi restano. Comunque sia staremo ora a vedere se Irama ha davvero una nuova fidanzata o se invece anche le voci che stanno circolando adesso sono solo delle fake news.

