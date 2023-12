Tendenze jeans donna, i modelli must have per l'inverno 2024

Tendenze jeans donna, quali sono i modelli che andranno più di moda per l’inverno del 2024? Se anche voi vorreste saperlo, allora questo è l’articolo giusto per voi. Vediamolo insieme in questo articolo, per dare un boost di stile alla nostra stagione più fredda!

Quali sono le tendenze jeans donna per l’inverno 2024? i veri must have

Vediamo quindi, insieme, quali potrebbero essere le tendenze jeans donna perfette per questo inverno 2024?

Scopriamolo insieme.

Gli stivali alti che Kate Moss e Paris Hilton indossavano nei primi anni duemila aderiscono al corpo come una seconda pelle. Andando d’accordo con le ballerine o infilandosi negli stivali, li si può abbinare con blazer e camicie. Sebbene abbiano un’aria più preppy rispetto al passato, non perdono la loro natura seducente che sottolinea le forme del corpo.

Tendenza over

L’idea di un upgrade degli oversize è diventata sempre più popolare negli ultimi anni. La tendenza ha visto una maggiore attenzione alla qualità e una maggiore attenzione al design. Ciò ha portato alla creazione di prodotti più grandi, più confortevoli e più resistenti, che possono soddisfare le esigenze di una varietà di utenti.

Un tempo associati al mondo dei rapper e degli skater, i jeans oversize hanno ora allargato i propri confini e sono diventati un must anche tra fashionisti e trend setter. Un modo per indossarli può essere con giacche in denim in un total look denim. Altri invece li abbinano a pezzi sportivi o maxi cardigan, accompagnati dalle immancabili sneaker. Il tocco finale arriva dagli accessori in controtendenza: borse griffate, cinture di lusso e maxi bijoux, giocando sui contrasti di stile.

Una tendenza emergente: strappi

Il trend di strappi sta diventando sempre più popolare. Una volta considerati un difetto, ora gli strappi sono diventati una tendenza di moda importante. La maggior parte dei capi di abbigliamento, dai jeans alle giacche, è ora disponibile con strappi. Questi possono essere fatti sia per uno stile casual che per un look più elegante. La tendenza degli strappi sta diventando sempre più popolare tra i giovani, che la trovano cool e alla moda.

Sin dal loro esordio, i jeans strappati hanno sempre rappresentato la ribellione dei giovani contro i principi delle generazioni passate. Ora, tuttavia, le cose sono radicalmente cambiate. Gli strappi fatti ad arte fanno ora parte delle passerelle come un semplice elemento decorativo, al fine di creare giochi grafici su un paio di pantaloni in denim dall’allure vintage. Accanto a toppe e ad altri tipi di applicazioni. Il modo migliore per adottare questa tendenza? Abbinarla alle giacche più alla moda di questa stagione.

Straight e trendy

Molto piu che una tendenza, l’avere un paio di jeans straight nell’armadio e una consapevolezza di quanto sia importante avere un capo che non sara mai fuori posto o fuori moda. Il modello perfetto? Diritto, né troppo alto, né troppo basso, né troppo chiaro, né troppo scuro. Una sola parola: classico. Puo essere abbinato a tutto. Indossato con un maglione e delle sneaker rendera il look casual al massimo. Mentre con un blazer e dei tacchi alti diventera istantaneamente super chic. Impossibile non apprezzarlo.

Versioni moda estrose

Osservando le passerelle della stagione, è possibile notare che i jeans sono stati sovente sostituiti da una tuta in denim. Questo abito tratto dal mondo del lavoro conserva tutti i vantaggi dei pantaloni tradizionali, oltre al fatto di essere piacevolmente inaspettato e originale.

