Sulla scia delle tendenze attuali, emerge un entusiasmante scenario per le borse durante l’inverno del 2024. Oltre alle forme oversize, che continuano a dettare legge con la loro praticità e capacità di conferire carattere a qualsiasi outfit, vediamo un’invasione di geometrie. Borse dalle forme trapezoidali, quadrate o circolari saranno le protagoniste indiscusse, garantendo un’adattabilità senza pari a vari stili di abbigliamento.

Un aspetto chiave che caratterizzerà l’inverno 2024 sarà l’accentuato interesse verso la sostenibilità. L’utilizzo di materiali ecologici, come la sempre più richiesta pelle vegana o materiali riciclati, si prevede saranno tra le scelte più gettonate dai consumatori consapevoli.

In termini di colori, la sobrietà dei toni neutri come nero, marrone e beige manterrà il suo status iconico, ma l’inverno 2024 accoglierà con favore anche l’audacia di colori vivaci come rosso, verde e blu. L’idea è di offrire al pubblico una vasta gamma di opzioni per esprimere la propria personalità attraverso gli accessori.

Modelli di borse di tendenza per l’inverno 2024

Borse a trapezio: icone di stile come la “The Pouch” di Bottega Veneta continueranno a dominare la scena, garantendo una dichiarazione di moda indiscussa.

Le Borse a secchiello: il ritorno al passato con modelli classici come la “Kelly” di Hermès è un’evidente manifestazione di come il fascino intramontabile continui a influenzare le scelte di stile.

Borse a bauletto: l’eleganza senza tempo delle borse bauletto, come la raffinata “Lady Dior” di Dior, si adatterà perfettamente a qualsiasi occasione, mantenendo la sua posizione privilegiata nel mondo della moda.

Borse a pochette: pensate per le occasioni speciali, borse come la “Loulou” di Saint Laurent offriranno un tocco di glamour che non passerà inosservato.

Materiali in voga per l’inverno 2024

Quanto ai materiali, si prevede che la pelle classica sarà affiancata dalla crescente popolarità della pelle vegana, con il suo duplice vantaggio di resistenza e sostenibilità. Inoltre, tessuti confortevoli e caldi come cotone, lana e velluto saranno altrettanto ambiti. Non dimentichiamo la pelliccia ecologica, un’alternativa calda e confortevole alla pelliccia animale.

Variazioni di prezzo per le tendenze inverno 2024

La diversità di modelli e materiali si rifletterà nei prezzi, con borse di fascia alta che potrebbero sfiorare cifre notevoli, mentre modelli di fascia media e bassa offriranno opzioni più accessibili.

Come abbinare le borse all’outfit

Le possibilità di abbinamento sono praticamente infinite. Per un tocco di eleganza, una borsa a secchiello in pelle nera con un abito midi in velluto nero creerà un ensemble sofisticato. Per un look più casual, optare per una borsa a tracolla trapezio in pelle marrone con jeans e maglione sarà la scelta perfetta.

Palette di colori di tendenza per la moda inverno 2024

La palette di colori per l’inverno 2024 spazierà dai toni neutri intramontabili a vivaci sfumature calde e sofisticati pastelli. Non dimentichiamo le stampe audaci, che renderanno ogni borsa un’opera d’arte da sfoggiare con fierezza.

L’inverno 2024, quindi, si preannuncia come una stagione di esplorazione e audacia nel mondo delle borse, offrendo agli appassionati di moda un’ampia gamma di scelte per esprimere la propria personalità attraverso gli accessori.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE:

Borse a mano di tendenza: le più eleganti per l’Autunno Inverno 2023/24

Pochette donna elegante: le migliori 10 borse femminili di tendenza ed economiche