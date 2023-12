Tutto quello che c'è da sapere sulla regina di Giordania e sul capo creato ad hoc per lei da Max Mara

Il maglione è il capo dell’inverno. C’è quello che si tira fuori ogni anno, quello per i giorni di festa, quello preso in prestito dal fratello. Ci sono i modelli essenziali, quelli che ogni guardaroba dovrebbe avere, quelli più eccentrici e stravaganti. Insomma ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i gusti.

Quest’anno, però, tra le tendenze invernali troviamo l’Okra Jumper, il maglione beige Max Mara per la regina di Giordania, Rania al-Yasin. Un pullover in cashmere dalla texture intrecciata, con maniche a tre quarti e design a trecce sul davanti.

Come indossa il maglione beige a trecce per l’Inverno 2023

La regina decide di indossare il modello, realizzato a collo alto in cashmere, con semplicità: un pullover beige e un paio di pantaloni bianchi a zampa d’elefante. Un look raffinato, semplice e conforme, espressione della donna positiva e consapevole.

Il maglione, però, permette di essere accostato anche con gonne, lunghe o corte, e jeans, skinny o dritti, che bilanciano le proporzioni e armonizzano il look. Oppure con mini abiti, con look sportivi, con sneakers o stivaletti in pelle. Con uno zainetto casual, elegante, con scarpe col tacco alto e pochette gioiello. Con colori vivaci e armoniosi. O ancora, con collane importanti e pietre preziose.

Chi è Rania di Giordania

Nata nel 1970 in Kuwait da genitori palestinesi, fresca di laurea in Gestione di Impresa conseguita presso l’Università Americana del Cairo, si trasferisce nella città di Amman e, dopo un breve periodo presso un gruppo finanziario, inizia a lavorare alla Apple. Proprio qui, inizia la sua ascesa. Ad una cena, infatti, incontra l’allora principe Abdallah e, con una lenta e dolce conquista, si sposa.

Fin da subito riesce a raggiungere il cuore del suo popolo e a ritagliarsi un ruolo di spicco. È, infatti, portavoce dei diritti delle donne musulmane, modello per la nuova generazione di donne e pioniera di una nuova epoca, quella dalla modernità. Componente attiva di moltissime organizzazioni, la regina di Giordania è famosa anche per il suo impegno umanitario. Nel 2006, infatti, il Time la inserisce nel dorato albo delle personalità femminili più potenti al mondo.

Una donna al passo con i tempi, non solo nel suo modo di essere, ma anche nel suo modo di apparire come una vera e propria icona fashion sempre impeccabile. Tant’è che anche in visita ai bambini evacuati da Gaza, si presenta con una superlativa eleganza, forte carattere ed esclusiva personalità, nonché con il caldo e morbido maglione a trecce di Max Mara.

