Come indossare il maglione secondo le ultime tendenze della moda street style? Ce lo insegna Uma Thurman. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Uma Thurman ci insegna come indossare il maglione secondo le ultime tendenze della moda street style 2023

Secondo le ultime tendenze della moda street style 2023, il maglione non è più solamente un maglione, ma diventa un capo molto più versatile che lascia spazio alla fantasia dei vari stilisti. Alla Milano Fashion Week, in occasione della sfilata di Fendi autunno inverno 2023 2024, abbiamo visto il maglione diventare una sciarpa, infatti, questo tipico capo invernale, non è stato infilato sulla testa come al solito, ma è stato annodato sulle spalle proprio come se fosse una sciarpa. Sulle passerelle abbiamo visto quindi questo capo essere destrutturato, regalando così nuove idee per indossarlo. Il portare il maglione su una spalla è piaciuto moltissimo all’attrice, modella e attivista statunitense Uma Thurman, la quale, in occasione della New York Fashion Week, che si è svolta dal 7 al 13 settembre 2023, per il front row di Tory Burch, ha indossato un maglione color rosso fuoco appoggiato sul braccio destro, scendendo come se fosse un peplo. Uma Thurman ha completato il suo outfit indossando un paio di pantaloni neri a sigaretta e una blusa in pendant, per un look davvero originale e super elegante.

Secondo le ultime tendenze della moda street style il maglione diventa una sciarpa

Il maglione, secondo le ultime tendenze della moda street style, viene indossato come se fosse una sciarpa. L’idea nasce dal trovare nuovi modi per dare nuova vita ai maglioni, che spesso vengono lasciati nell’armadio, e trasformali quindi in uno degli accessori più amati da noi donne, ovvero la sciarpa. Tra le celebrities che hanno scelto di indossare così il proprio maglione, troviamo l’attrice Katie Holmes, la quale, in occasione degli US Open Tennis Championships 2023, è stata fotografata con indosso una canottiera beige e una maglione dello stesso colore annodato al collo proprio come se fosse una sciarpa. Detto ciò, indossare il maglione come sciarpa sarà quindi una delle tendenze della moda street style autunno inverno 2023 2024. Potete scegliere se appoggiare semplicemente il maglione sulle spalle, oppure, se scivola, fare un nodo. A seconda dell’occasione, potete abbinare il vostro maglione sciarpa in tanti modi diversi. Per un look più sportivo potete optare per esempio per un paio di pantaloni cargo e una t-shirt o una canotta. Per un look più elegante potete abbinarlo a una gonna longuette e a una camicia. Insomma potete davvero sbizzarrirvi. Se avete quindi dei maglioni nel vostro armadio è tempo di provare a indossarli in maniera differente. Se questi maglioni sono over ancora meglio, poiché saranno ancora più avvolgenti e faranno in modo di rimandare la stagione delle giacche e dei cappotti ancora per un pò. Nulla vieta anche di prendere in prestito dei maglioni maschili, dal proprio marito, fidanzato, fratello o padre. L’unica cosa da fare è provare e vedere quello perfetto per noi per un look super cool.