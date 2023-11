Tra le tendenze moda di questa stagione troviamo il Red Sweater, maglione rosso perfetto per le feste. Ne esistono moltissimi modelli, tutti diversi e tutti bellissimi, spesso sfoggiati anche dalle celebrità. È arrivato il momento dell’anno in cui vestirsi di rosso è pura magia.

Red Sweater, tra le tendenze moda spopola il maglione rosso per le stagione delle feste

Tra le meravigliose tendenze moda di questa stagione troviamo anche il Red Sweater, il maglione rosso che ogni anno diventa un vero e proprio must have in vista delle feste. Moltissime celebrità hanno già iniziato a sfoggiarlo. Emily Ratajkowski, per esempio, come riportato da Harper’s Bazaar Italia, ha scelto un mini abito di lana firmato Loewe con scollatura a V, dettagli drappeggiati e maniche lunghe a balze, molto elegante. Il look invernale è stato arricchito dalla scelta di seguire il trend No Pants, rinunciando ai pantaloni e indossando un paio di stivali pitonati alti fino al ginocchio. La modella, che segue i consigli della stylist Emma Jade Morrison, ha completato il suo look con una borsa a tracolla nera di The Row, un paio di orecchini a cerchio dorati, un bracciale coordinato e degli occhiali da sole Pepper Eyewear. Il protagonista assoluto è il rosso ciliegia, una tonalità molto di moda quest’anno, che ha conquistato abbigliamento, accessori, calzature e in particolare la maglieria.

Si tratta di una tonalità molto audace e ricca di simbolismo, che può sembrare in contrasto con la tendenza quiet luxury, ma che sarà sicuramente perfetta durante la stagione delle feste. Il Red Sweater sarà gettonassimo in questa stagione e consentirà di essere pienamente a proprio agio durante le feste, senza mai rinunciare al proprio stile. Anche Gigi Hadid si è lasciata convincere dal grande fascino del Red Sweater e ha sfoggiato due maglioni cremisi sovrapposti, ovvero un semplice girocollo leggermente infilato nei jeans morbidi e un cardigan rosso altrettanto vivace. Per completare il suo look ha scelto un cappellino da baseball di Disneyland Paris, collane di perline, occhiali da sole e scarpe Oxford nere con calzini bianchi.

Red Sweater: i maglioni rossi per l’Autunno Inverno 2023/24

Harper’s Bazaar Italia ha fatto una selezione di alcuni dei modelli di Red Sweater più alla moda in questo momento. Tra questi troviamo:

Loewe : un mini abito rosso perfetto sia di giorno che di sera. Si tratta dell’abito scelto da Emily Ratajkowski, che ha già conquistato tutti;

: un mini abito rosso perfetto sia di giorno che di sera. Si tratta dell’abito scelto da Emily Ratajkowski, che ha già conquistato tutti; Bottega Veneta : maglione rosso in lana e cashmere, con una nuance vibrante perfetta per l’inverno e un fit morbido;

: maglione rosso in lana e cashmere, con una nuance vibrante perfetta per l’inverno e un fit morbido; Max&Co : un abito in maglia di pura lana con una lavorazione a coste inglesi che lo rende il capo perfetto per questa stagione, da sfoggiare in diverse occasioni;

: un abito in maglia di pura lana con una lavorazione a coste inglesi che lo rende il capo perfetto per questa stagione, da sfoggiare in diverse occasioni; Jacquemus: il pullover “La Maille Pavane” è realizzato con filato di misto alpaca. Il logo del brand, tessuto in jacquard, aggiunge un tocco di eleganza al capo, che diventa in questo modo anche più facilmente riconoscibile.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: