L‘Inverno 2023/24 abbraccia stile e comfort con la tendenza più richiesta del momento: stiamo parlando del dolcevita. Un capo must-have che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba.

Inverno 2023/24, il dolcevita fa tendenza tendenza

Il dolcevita ha riconquistato il mondo fashion, aggiudicandosi il primo posto nelle passerelle d’alta moda. Brand di rilievo come Max Mara e Miu Miu hanno recentemente presentato il dolcevita nelle loro ultime sfilate, rivisitandolo in una vasta gamma di colori, versioni e tessuti. Ciò che rende questo capo così speciale è la sua capacità di offrire un’eleganza senza sforzo ed una praticità indiscutibile. Realizzato con tessuti morbidi come cashmere, lana o cotone, fornisce calore e comodità nei mesi invernali, ma senza rinunciare allo stile. Rappresenta infatti un vero e proprio capo passepartout, indispensabile per queste giornate fredde.

Inverno 2023/24, il dolcevita fa tendenza tendenza: come indossarlo

Con i giusti consigli, questo capo è perfetto per ricreare un outfit invernale caldo ma al tempo stesso glamour. Per un look formale, puoi abbinare il tuo dolcevita ad un pantalone dal taglio sartoriale, un blazer e degli stivaletti con il tacco. Perfetto anche da utilizzare in ufficio. Se invece preferisci un look casual, indossa il tuo maglioncino con un cardigan oversize e un paio di leggins. Ai piedi opta per delle sneakers sportive. La versatilità del dolcevita lo trasforma in un capo ideale per essere indossato anche in occasioni serali. Combinalo con un paio di tacchi a spillo ed una gonna per ottenere un look elegante e sensuale. Ricordati di fare molta attenzione alle proporzioni. Se opti per un dolcevita più aderente, abbinalo a dei pantaloni e gonne dal taglio ampio. Se invece preferisci un dolcevita oversize, equilibra il look con pantaloni skinny o una gonna a tubino. E’ importante anche la scelta degli accessori: una sciarpa lunga, un paio di orecchini pendenti o una cintura in vita possono rivoluzionare il tuo outfit. Il dolcevita offre un’ampia gamma di opzioni anche per quanto riguarda i colori. Dalle tonalità più classiche come beige, bianco e nero, a nuance più vivaci come il rosa, il verde e il rosso. Inoltre, sono disponibili sul mercato anche tanti maglioncini con stampe fantasiose, come il tartan, perfetto da indossare in queste festività natalizie.

