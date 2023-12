I pantaloni bianchi si mettono in inverno? Idee look e nuovi outfit

I pantaloni bianchi: si mettono anche in inverno? In questa stagione 2023/2024, sì! Vediamo quindi, insieme, quali sono le migliori idee look e gli outfit da non perdere, per brillare anche durante le giornate invernali.

I pantaloni bianchi, così si mettono anche in inverno

Quanti sono i look e gli abbinamenti che si possono realizzare con dei pantaloni bianchi? E quali saranno quelli perfetti per la stagione autunno/inverno? Scopriamolo insieme in questo interessante articolo.

Pantaloni bianchi in inverno? Assolutamente sì! Fortunatamente, sono ormai lontani i tempi in cui erano considerati appropriati solo per la stagione calda. Il pregiudizio è stato superato. Ciò vale per il bianco in generale: ha una luminosità ideale per la primavera e l’estate, ovviamente, ma anche per i giorni più freddi e talvolta tristi. Anzi, diventa un portavoce di energia positiva.

Ora torniamo ai pantaloni bianchi, per mettere in risalto un’altra consapevolezza: non sono difficili da abbinare. Occorre solo essere rilassati e si comprende la loro versatilità. Sulla loro naturale eleganza, poi, non ci sono dubbi; è chiaro anche nei modelli più casual come i jeans, i cargo o gli sporty per eccellenza, i joggers. Se state cercando ispirazioni, le muses dello street style sono sempre un ottimo riferimento. Ecco una selezione ad hoc!

Bianco e nero

La combinazione di due colori, il bianco e il nero, è da tempo considerata un classico. Dalla moda all’arredamento, questo binomio ha rappresentato una scelta intramontabile per molti. I colori contrastanti del bianco e del nero creano un forte impatto visivo, rendendoli una scelta popolare per una varietà di ambienti. Che si tratti di un ambiente formale o informale, questo abbinamento di colori è di sicuro effetto.

Se cominciamo con un classico, black & white non è più una novità. Ma dipende da come lo interpretiamo. I blazer neri e i pantaloni bianchi sono una combinazione già testata, che non significa da scartare. Quindi il divertimento sta nel cercare di trovare nuovi abbinamenti.

Provate un cappotto scuro con maniche larghe e dei jeans dalla vestibilità morbida per completare l’outfit. Aggiungete una t-shirt o una felpa semplicissima e una particolare fibbia come tocco finale, magari una cintura stile country con chiusura metallica. Per completare il tutto, abbinate una scarpa che non ci si aspetta, come i sandali invernali con calza in vista.

Total white

In alternativa, un’idea attraente è quella di optare per un total white, considerata la tendenza modaiolo più chic del momento. Sicuramente, questa scelta è eye-catching. Ma allo stesso tempo, con il bianco non c’è alcun rischio di abusare. E diventa ancora più sicuro scegliendo un look minimalista, che può rivelarsi adatto anche in ufficio.

C’è sempre la possibilità di usare le sfumature più delicate, come la combinazione di diversi toni di bianco, come ad esempio ottico e perla o panna e avorio. Ricorda di usare anche gli accessori come un modo per spezzare l’uniformità.

Bianco e cammello

Una combinazione di due colori, il bianco e il cammello, che si uniscono per formare un look unico e attraente.

Per un look alternativo, opta per tonalità simili al bianco, come per esempio il cammello, che sarà uno dei colori più in voga per l’inverno 2023. Una coppia di colori che si intona perfettamente: il primo riscalda e il secondo dona luce. Un cappotto in cammello con dei pantaloni bianchi è la scelta più popolare, ma divertiti a sperimentare diverse combinazioni.

Il look di questa ragazza ha quasi un tocco da cavallerizza: jeans skinny, un lupetto e una maxi overshirt che crea una sensazione grunge, stivali inseriti nei pantaloni. Il tutto completato da una handbag dal sapore decisamente chic e dalla sua semplicità.

Tonalità audaci

Se parliamo di colori, che sono la cosa principale da considerare quando si tratta di decidere come abbinare i pantaloni bianchi in inverno, non ci sono davvero limiti! Anzi, divertitevi a sperimentare con tonalità più vivaci e intense: verde, giallo, arancio, fluo!

Per l’inverno, la palette cromatica è senza limiti, con il bianco che funge da partner ideale. Il nostro consiglio? Scegli un solo colore e rendilo protagonista con gli accessori giusti.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il colore del Natale 2023 è il bianco: idee, look e outfit

Il bracciale saldato al polso è la nuova imperdibile tendenza 2024