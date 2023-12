Il bianco è il colore del Natale 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee di outfit per il 25 dicembre.

Il bianco è il colore del Natale 2023

Si è soliti pensare che sia il rosso il colore simbolo del Natale. In effetti è il colore che vediamo di più durante il periodo natalizio e anche quello che indossiamo di più. Questo Natale 2023 è però un altro il colore che spicca, ovvero il bianco, proprio come la neve, che caratterizza questo periodo dell’anno. Sono tante le celebrities che abbiamo già visto sfoggiare questo colore, un colore simbolo di purezza e pace, che possa essere di buon augurio per il prossimo anno. In occasione del concerto natalizio tenutosi a Westminister Abbey, la Principessa del Galles Kate Middleton, ha incantato tutti con il suo completo bianco, formato da un paio di ampi pantaloni, un girocollo in cashmere e un cappotto dalla linea avvitata, per un look total white davvero super elegante. Non solo Kate, tra le star che hanno optato per un look total white, troviamo per esempio l’attrice statunitense Sydney Sweeney, che recentemente ha sfoggiato una combo firmata Schiapparelli e formata da una gonna ampia, da un maglioncino con le maniche a palloncino e un paio di stivali con tacco anch’essi bianchi. Paris Hilton, Alam Alamuddin, Jenna Ortega, Meghan Markle, Selena Gomez, Letizia di Spagna, Leonor di Spagna e Victoria Beckham sono solo alcune delle altre celebrities che hanno optato per un look total white. Ma vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit per questo Natale 2023 ormai alle porte.

Il bianco è il colore del Natale 2023: idee, look e outfit

Come abbiamo appena visto, il bianco è il colore del Natale 2023. Vediamo adesso insieme come indossarlo al meglio:

Total white: come abbiamo visto poc’anzi, molte sono state le celebrities che hanno scelto ultimamente un look total white. Che sia un abito, un completo formato da gonna e giacca, o pantaloni e giacca, poco importa. Un look total white è assolutamente perfetto per questo Natale ormai alle porte, soprattutto se lo festeggerete magari fuori al ristorante. Più eleganti di così non si può. Per non farsi mancare nulla, anche la borsa sui toni del bianco è la scelta perfetta.

come abbiamo visto poc’anzi, molte sono state le celebrities che hanno scelto ultimamente un look total white. Che sia un abito, un completo formato da gonna e giacca, o pantaloni e giacca, poco importa. Un look total white è assolutamente perfetto per questo Natale ormai alle porte, soprattutto se lo festeggerete magari fuori al ristorante. Più eleganti di così non si può. Per non farsi mancare nulla, anche la borsa sui toni del bianco è la scelta perfetta. Maglione bianco: se invece non volete puntare su un look total white, potete scegliere di indossare solo un capo di colore bianco, come ad esempio un bel maglione a girocollo. Perfetto da abbinare magari a una gonna ampia e svasata di colore marrone e a un paio di stivaletti dello stesso colore.

se invece non volete puntare su un look total white, potete scegliere di indossare solo un capo di colore bianco, come ad esempio un bel maglione a girocollo. Perfetto da abbinare magari a una gonna ampia e svasata di colore marrone e a un paio di stivaletti dello stesso colore. Pantaloni bianchi : se festeggerete il Natale in casa, potete puntare su un look cozy, potete puntare su pantaloni bianchi e un pullover rosso o beige. Ai piedi un paio di stivaletti bassi.

: se festeggerete il Natale in casa, potete puntare su un look cozy, potete puntare su pantaloni bianchi e un pullover rosso o beige. Ai piedi un paio di stivaletti bassi. Accessorio: se non volete vestirvi con qualcosa di bianco, potete puntare sull’accessorio, che sia una borsa o un paio di scarpe.

