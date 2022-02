La “rivalità” tra Instagram e TikTok è ormai nota. La novità però è che piano piano, il social network preferito dalla GenZ, sta conquistando anche il settore moda, fino ad ora esclusiva dei post e delle stories del social acquisito da Zuckerberg.

Le influencer di TikTok e la Fashion Week

Sono tanti infatti, i profili di TikTok che durante la New York Fashion Week hanno immortalato outfit, eventi e sfilate e la cosa sembrerebbe destinata a ripetersi nella capitale meneghina della moda, proprio in occasione della Milano Fashion Week, che avrà inizio martedì 22 febbraio 2022 per terminare lunedì 28.

La GenZ, quella cresciuta con Musical.ly che poi è diventato TikTok, sta diventando sempre più grande e si sta specializzando in diversi campi, quello del fashion compreso e ovviamente non manca di condividere tutto ciò che riguarda questo mondo attraverso il loro profilo, ormai vissuto come una sorta di diario creativo.

La moda su TikTok

Si sta diffondendo sempre di più, ovviamente anche in Italia, il fenomeno delle influencer che attraverso i loro profili social condividono i propri acquisti, da quelli dai prezzi decisamente proibitivi, a quelli low cost fino ad arrivare alla moda vintage, ormai diventata una vera e propria tendenza anche tra i giovanissimi (e per fortuna!).

Alcune di loro hanno anche allargato l’utilizzo dell’hashtag #GetReadyWithMe, che prima era riservato solo al make up, anche agli outfit, provando abbinamenti sempre nuovi e riprendendoli con la fotocamera del proprio smartphone.

A proposito di hashtag poi, sempre su TikTok #MilanoFashionWeek2022, #MilanoFashionWeek22 o #MFW22 sono già pronti per essere utilizzati e sono già stati condivisi i primissimi contenuti di chi si sta preparando ad affrontare la settimana più attesa dalle fashion victims.

Le influencer da seguire e da cui prendere ispirazione

Siete alla ricerca di profili social che possano ispirarvi e ispirare i vostri outfit? Per quanto riguarda TikTok a livello internazionale, tra i più seguiti ci sono sicuramente quello di Leonie Hanne, ricco di cambi look con transizioni ben eseguite e piccoli estratti della vita di una ragazza appassionata di moda.

Seguitissimo, per fare un altro esempio, è anche il profilo TikTok di Chriselle Lim, stylist, blogger e designer che si racconta con ironia e ovviamente anche con stile.

E in Italia?

Anche l’Italia ovviamente ha le sue influencer appassionate di moda. Escludendo quelle ultra famose come Chiara Ferragni e l’ex corteggiatrice di Uomoni&Donne Giulia De Lellis, su TikTok si possono trovare anche profili dall’alto potenziale come quello di Matilde Falorni, alias Mati o “aifositam”, che non è altro che “Mati Sofia” scritto al contrario. La ragazza condivide maggiormente outfit vintage scovati su Vinted o tramite il mercatino del baratto. Un profilo che ci sentiamo di descrivere come decisamente diverso dai soliti troppo patinati, utile soprattutto se si è alla ricerca di idee su come iniziare a comprare vintage o usato.

Un altro profilo molto interessante in materia di fashion è anche quello di Nicol Bonsignori, ragazza molto glamour dai capelli lunghissimi che è solita condividere i propri outfit prima di uscire. Ovviamente questi sono solo alcuni degli infiniti esempi che si potrebbero fare curiosando su un social enorme come TikTok. Non vi resta quindi che cercare le influencer che più si avvicinano al vostro stile o a quello a cui aspirate, tra gli hashtag che vi abbiamo indicato.