“Incastrati” è una serie televisiva italiana di due stagioni scritta e diretta dal duo siciliano Ficarra e Picone. Vediamo, all’interno di questo articolo, se ci sarà o meno una terza stagione.

Incastrati: di cosa parla?

La serie televisiva “Incastrati” è stata prodotta da Tramp Limited ed è andata in onda sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 2 marzo 2023. La serie è stata inoltre trasmessa in chiaro su Canale 5, il 7 e l’8 dicembre 2022.

Di cosa parla questa serie televisiva con Ficarra e Picone? Salvo e Valentino sono due sfortunati tecnici televisivi che per puro caso si ritrovano su una scena del crimine. Al fine di non essere tra l’elenco dei sospettati, usano le loro conoscenze grazie alle serie televisive poliziesche per ripulire la scena del crimine e togliere tutte le loro tracce. Le cose però non vanno come avevano previsto, infatti alcuni predicatori cristiani scambiano Valentino per il padrone di casa, mentre la vittima, Gambino, si viene a sapere essere non solo un mafioso recentemente pentitosi ma anche l’amante della moglie di Salvo e quindi un possibile movente per l’omicidio. Valentino, inoltre, comincia a frequentare Agata, sua compagna di scuola, che però è anche il vicequestore del comando di polizia locale, nonché colei a cui la vittima si era rivolto per il patteggiamento.

Valentino e Salvo si troveranno quindi ad essere controllati a vista sia dai mafiosi, che sono riconoscenti per aver ucciso l’ex mafioso ma che pretendono che Salvo uccida la moglie perché essendo l’amante di Gambino potrebbe sapere qualcosa, da Agata e dalla stessa moglie di Salvo. I due amici dovranno inventarsi ogni volta nuove scappatoie per salvarsi.

Incastrati 3, ci sarà?

Nonostante il successo ottenuto con le prime due stagioni, la terza stagione della serie televisiva italiana “Incastrati” non ci sarà. Sembra, tra l’altro, che la decisione di non farla sia stata presa a inizio produzione, in quanto la serie Tv era stata pensata solo per due stagioni. Da un alto sembra la scelta migliore, alcune serie televisive tirate troppo per le lunghe finiscono quasi per annoiare lo spettatore, dall’altro, visto comunque il successo ottenuto, si pensava che ci sarebbe stata almeno una terza stagione. Gli stessi protagonisti, Ficarra e Picone, hanno confermato questa decisione. Queste le parole di Salvo Ficarra:

“Il progetto di “Incastrati” nasce per due stagioni. Eravamo già consapevoli che la seconda stagione sarebbe stata la conclusiva. La serialità era qualcosa che volevamo sperimentare e Netflix ci ha dato questa opportunità.“

Il duo comico Ficarra e Picone lo vedremo presto al cinema, il prossimo Natale infatti uscirà un film inedito che li vedrà come protagonisti, poi chissà che non torneranno a mettersi alla prova con un altra serie televisiva.

Incastrati, come finisce la serie televisiva

Se non siete riusciti a vedere la fine di “Incastrati“, Salvo e Valentino, in collaborazione con la polizia, riusciranno a fare catturare Padre Santissimo, Cosa Inutile e i loro collaboratori, in una scena finale davvero ricca di tensione e colpi di scena.