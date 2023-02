Incastrati 2: la trama della serie Netflix

In uscita Incastrati 2, la seconda ed ultima stagione della serie. La serie di Ficarra e Picone, con tonalità comedy e drama in una Sicilia marginale, che ha segnato con successo il loro debutto nella serialità, è una serie dalla risata intelligente, quella che non necessità di volgarità, parolacce, sesso, o altri tabù, quella che sa far ridere ma che dà un’occasione per riflettere.

Incastrati 2: uscita, dove vedere la serie

L’uscita di Incastrati 2 è stata decisa per il 2 Marzo del 2023. Alla prima a Roma sono stati presentati i 6 episodi che costituiranno la seconda ed ultima stagione. La serie è stata pensata per non proseguire oltre, di conseguenza ci aspettiamo un finale degno di nota. Sarà visibile interamente su Netflix e probabilmente, come per la prima stagione, si potrà vederla in chiaro una volta acquistati i diritti da parte di Mediaset.

La Trama

La prima stagione si chiude con un finale aperto come ben ricordiamo. Il capo della cosca mafiosa Padre Santissimo che non sembrerebbe essere più un problema, ma proprio dopo un curvone il furgoncino dei due protagonisti si ritrova di colpo una sagoma addosso. L’uscita di Incastrati 2 vedrà Salvo e Valentino invischiati, loro malgrado, in un caso di omicidio.

Mentre le forze dell’ordine continuano a cercare l’assassino di Gambino, del quale sono sospettati proprio Salvo e Valentino, i due uomini cercano di capire chi li abbia incastrati, dal momento che la chiamata per intervenire nell’appartamento di Gambino (Sasà Salvaggio) era stata una trappola per portarsi sulla scena del crimine.

Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra e Picone e i codici canonici del genere thriller/crime su cui è basata tutta la serie.

Inoltre dopo questa ultima stagione, i due protagonisti e registi, Picone e Ficarra, hanno annunciato per il Natale 2023 un nuovo film assieme.

Il cast della Serie

Il cast principale della prima stagione è stato riconfermato. Vedremo sugli schermi oltre ai due protagonisti: