Incastrati 2: dove vedere la nuova serie?

La seconda stagione di Incastrati, serie tv di Ficarra e Picone, sarà presto disponibile per tutti i fan che hanno seguito il primo capitolo. Scopriamo insieme dove vedere la serie tv.

Incastrati 2: dove vederla

Incastrati, la serie ideata, diretta e recitata da Ficarra e Picone, sarà presto disponibile con la sua seconda stagione.

La serie ha esordito lo scorso anno su Netflix ed è poi stata mandata in onda su Canale 5 e come sempre il duo comico siciliano è riuscito a conquistare il suo pubblico. Il primo capitolo è stato un grande successo, tanto da rimanere nella top 10 delle serie più popolari su Netflix in Italia per ben tre settimane. Grazie a questo successo, Ficarra e Picone hanno poi annunciato che ci sarebbe stata una seconda stagione e che ci stavano lavorando.

In un’intervista per Tvserial, i due protagonisti avevano già parlato di una seconda stagione. “Sappiamo delle cose che non possiamo dire” avevano ammesso, in tono ironico, alludendo alle trattative con il colosso dello streaming. “Può essere che magari prima facciamo la terza e poi la seconda” aveva scherzato Ficarra. In realtà questa seconda stagione sarà anche l’ultima. L’avventura dei due protagonisti si concluderà ufficialmente. La seconda stagione uscirà giovedì 2 marzo 2023 e si potrà vedere su Netflix.

Incastrati 2: di cosa parla

La seconda stagione ripartirà esattamente dove si era conclusa la prima. Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I due “eroi” si ritrovano ancora una volta incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno del quale sarà davvero difficile riuscire a districarsi senza ferire inevitabilmente i sentimenti delle persone a cui tengono di più. Le cose si complicheranno ulteriormente a causa di una serie infinita di colpi di scena e di novità, tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul caso dell’omicidio Gambino che non riescono a trovare soluzioni e i rapporti burrascosi con le loro compagne. Una nuova stagione davvero molto divertente, in bilico tra la comicità del duo siciliano e i codici tipici del genere thriller, su cui è stata basata tutta la serie. Alla fine della prima stagione, Salvo e Valentino si trovano incastrati in una nuova situazione decisamente compromettente. Sono convinti di aver investito un malcapitato che è apparso dal nulla e ha tagliato loro la strada, mentre Valentino stava guidando il loro furgoncino. La vittima questa volta è Padre Santissimo, il boss a capo della cosca che ha dato la caccia ai due amici durante la prima serie. Padre Santissimo è sull’asfalto, in fin di vita, mentre Cosa Inutile arriva improvvisamente e punta la pistola contro di loro. La prima stagione si chiude con Salvo e Valentino che alzano le mani in segno di resa. Cosa succederà ai due protagonisti? Visto che si tratta dell’ultima stagione, i fan sperano che i due andranno incontro ad un lieto fine, ma sicuramente prima dovranno affrontare altre vicende particolarmente complicate, che terranno anche gli spettatori con il fiato sospeso, ma la risata sempre pronta.