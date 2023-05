In silenzio, nuova serie Tv su Netflix: il cast

Su Netflix è in arrivo una nuova serie televisiva spagnola che promette molto successo. Il titolo è “In silenzio“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, da chi è formato il cast di questa nuova serie Tv.

In silenzio: il cast della serie televisiva spagnola

Il 19 maggio 2023 uscirà su Netflix una nuova serie televisiva, “In silenzio“, il cui titolo originale è “El silencio“. Questa serie è di genere thriller psicologico ed è creata dallo sceneggiatore Aitor Gabilondo.

Nei panni del protagonista, Sergio Ciscar, troviamo l’attore e cantante tedesco naturalizzato spagnolo Arón Piper, noto soprattutto per aver interpretato Ander Muñoz nella serie televisiva “Élite“. Arón lo abbiamo visto recitare anche in altri film e serie televisive, come per esempio “Una promessa mantenuta”, “La corona partida”, “Sayen” e “Il caos dopo di te”. Arón Piper è molto appassionato di rap, infatti nel 2014 è stato candidato ai premi Goya nella sezione “miglior canzone” per il film “15 años y un día”.

A interpretare la giovane psichiatra Ana Dussel, troviamo l’attrice e modella spagnola Almudena Amor, che abbiamo visto recitare in film come “Il capo perfetto”, “La abuela” e “Sister Death”. Tra gli altri ci sono anche l’attore, cantante e modello spagnolo Manu Rios, noto per il ruolo di Patrick nella serie televisiva “Élite”, Aitor Luna, Ramiro Blas, Cristina Kovani, Aria Bedmar e Mikel Losada.

In silenzio: la trama della serie televisiva spagnola

La nuova serie televisiva spagnola “In silenzio“, è una serie di genere thriller psicologico, dove il protagonista è Sergio Ciscar, un giovane appena uscito di prigione. Il ragazzo ha infatti scontato 6 anni nel carcere minorile per aver ucciso i propri genitori. In realtà, nel corso degli anni, ci sono stati molti dubbi riguardo al caso di Sergio, il ragazzo infatti non ha mai voluto collaborare con la polizia, né fornire una motivazione per l’omicidio. Chi lo ha seguito non è certo su come si comporterà fuori di prigione, se vorrà prendere in mano la propria vita oppure no. A sua insaputa verrà seguito, giorno e notte, da un gruppo di esperti, con a capo la giovane psichiatra Ana Dussel, al fine di essere certi che Sergio non rappresenti più un pericolo per la società. Un dramma intenso che fa riflettere, Netflix, per far fronte alla concorrenza della altre piattaforme di streaming come Prime Video, Paramount Plus e Disney Plus, ha deciso di puntare su questa serie televisiva, che si preannuncia davvero di grande successo.

In silenzio: quando esce e dove vedere la serie televisiva spagnola

La nuova serie televisiva spagnola di genere thriller psicologico dal titolo “In silenzio” sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire da venerdì 19 maggio 2023. La prima stagione è composta da 8 episodi, di una durata di circa 40/50 minuti ciascuno. Su Netflix è inoltre già disponibile il trailer ufficiale della serie Tv. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Per farlo basta semplicemente iscriversi a Netflix e scegliere uno tra i piani disponibili, da quello più economico a quello premium.