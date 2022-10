In Darkness: trama e cast del film

In Darkness – Nell’oscurità è un film datato 2018, per la regia di Anthony Birne che ha scritto il progetto insieme alla sua compagna nonché protagonista della pellicola Natalie Dormer. Si tratta di una pellicola di genere thriller / mistery che vede come protagonista Sofia, una pianista non vedente.

Quest’ultima, proprio per via della sua condizione fisica, è propensa ad ascoltare anche il rumore più minimo, specie quelli provenienti dall’appartamento sopra il suo.

In Darkness – Nell’oscurità: la trama del film

Dalla casa, infatti, arrivano purtroppo suoni più che distinti di violenze fisiche e verbali, le stesse che porteranno alla morte di Veronique, la sua vicina di casa. Sofia, più che certa della dinamica che ha portato Veronique alla morte, non sa però chi ne sia l’artefice.

Nel tentativo di capire meglio cosa è successo, Sofia conoscerà Zoran Radic, il padre di Veronique. Non si tratta però di un uomo dalla fedina penale immacolata: accusato di essere un criminale di guerra, è riuscito a ottenere asilo politico a Londra. Tutto questo trascinerà Sofia in un vortice rischioso di intrighi, corruzione, ricatto e violenza.

Come ne verrà a capo? Ma soprattutto, si renderà conto di quanto è effettivamente in pericolo a sua volta?

In Darkness – Nell’oscurità: il cast del film

Come già accennato, a vestire i panni di Sofia e dunque della protagonista di In Darkness – Nell’oscurità sarà Natalie Dormer, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade, ma anche per quello in Hunger Games, Elementary e Penny Dreadful: City of Angels solo per citare alcuni dei suoi lavori nel mondo cinematografico e televisivo. In merito al suo personaggio in In Darkness – Nell’oscurità, Natalie non ha nascosto la difficoltà nel preparare la parte per interpretare una persona cieca nel modo più appropriato e fedele.

Al suo fianco troveremo poi un nome molto amato dal pubblico, sebbene più che altro afferente al campo della moda: parliamo di Emily Ratajkowski, che impersona Veronique. A vestire i panni del padre della ragazza, dunque del serbo Zoran Radic, ci sarà invece Jan Bijvoet, noto per la sua partecipazione a Peaky Blinders e Alabama Monroe – Una storia d’amore.

Chiaramente, considerata la vicenda criminale, non poteva mancare un detective della polizia: si tratta di Oscar Mills interpretato da Neil Maskell. Anche lui proviene dal mondo di Peaky Blinders, ma gli amanti delle serie tv lo ricorderanno anche per Sex Education.

In In Darkness – Nell’oscurità troviamo anche Joely Richardson (vista in The Turning – La casa del male, The Sandman, Nip/Tuck e Il colore venuto dallo spazio) in qualità di Alexandra Gordon, capo della sicurezza di Radic, e Ed Skrein nei panni del fratello di Alexandra, Marc Gordon. Skrein è già stato collega di Natalie Dormer proprio sul set de Il Trono di Spade, dove interpretava infatti Daario Naharis. Lo abbiamo però visto anche in Maleficent – Signora del male e in The Transporter Legacy

Infine il celebre James Cosmo, conosciuto per Braveheart, Trainspotting e Troy, sarà Niall McKendrick, il padre adottivo di Sofia.